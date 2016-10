Teamaufgaben zum Klimaschutz

"Das ist spannend und lehrreich", sagt die elfjährige Tamara und blickt zu den Karteikarten mit vielen Fragen. "Für den Klimaschutz ist es sehr gut, wenn sich Fahrgemeinschaften bilden und jeder genau auf den Stromverbrauch der Elektrogeräte achtet", nennt die Sechstklässlerin des Heuss-Gymnasiums einige ihrer neuen Erkenntnisse. Zusammen mit Klassenkollegen probiert sie den Klimawandelweg im Wildpark Rheingönheim aus, den das Land als Pilotprojekt gestern gestartet hat. An neun Stationen, die im Haus der Naturpädagogik eingerichtet sind, können sich Schüler etwa über Wetterextreme, die Entwicklung der heimischen Wälder und Maßnahmen zum Klimaschutz informieren.

"Reale Gefahr für unser Leben"

"Hier wird aber nicht nur Sachwissen vermittelt. An jeder Station muss ein Team eine Aufgabe lösen", erläutert Elisabeth Proswitz-Stuck von der Firma JuP Umweltbildung das Konzept. Mit den Ursachen für die Zunahme von Treibhausgasen beschäftigen sich Jan, Lukas und Selyan. "Durch Rußpartikel, die bei Verbrennungsprozessen in Kraftwerken oder Autos entstehen, bilden sich Aerosole, die die Sonneneinstrahlung reduzieren können. Das wussten wir bislang nicht."

Wildpark Direkt neben dem Eingang des Wildparks Rheingönheim (Neuhöfer Straße 48) steht das Haus der Naturpädagogik .

. Im Gehege leben über 200 Tiere auf einer Fläche von 30 Hektar. Der Wildpark ist im Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet .

auf einer Fläche von 30 Hektar. Der Wildpark ist im Oktober täglich . Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt , Jugendliche und Rentner drei Euro und Kinder bis zwölf Jahre 1,50 Euro. Kinder unter drei Jahre sind frei.

, Jugendliche und Rentner drei Euro und Kinder bis zwölf Jahre 1,50 Euro. Kinder unter drei Jahre sind frei. Der transportable Klimawandelweg kann bei der Klimaschutzkoordinatorin der Stadt, Ellen Schlomka unter Tel. 0621/504-34 54 ausgeliehen werden.

werden. Das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz informiert unter www.kwis-rlp.de.

"Klimawandel ist eine reale Gefahr, die unser Leben grundlegend verändern wird, wenn wir nichts dagegen tun", hat zuvor der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Umweltministerium, Thomas Griese, betont und zunächst ungläubiges Staunen geerntet. Deshalb erläutert er den Schülern die Brisanz des Themas anhand von drei Beispielen. "In der Hunsrück-Gemeinde Stromberg fiel vor einigen Monaten binnen zwei Stunden genau so viel Regen wie sonst in einem Drittel des gesamten Jahres. Diese sehr lokal begrenzten Überschwemmungen sind eine Folge der Erderwärmung. Früher war Hochwasser nur am Rhein und an der Mosel ein Thema. Mittlerweile sind auch andere Gebiete nicht davor gefeit." Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht des Staatssekretärs besonders stark betroffen, weil hier sich die Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren um 1,5 Grad Celsius erhöht habe - bundesweit liege der Anstieg bei weniger als einem Grad.

Als Folge des Klimawandels tauchen laut Griese auch vermehrt Schädlinge auf, gegen die es bislang kein Gegenmittel gebe. Dazu gehöre die Kirschessigfliege, die Früchte im Obst- und Weinbau ungenießbar mache. "Früher wurden die Bestände dieser Fliegen durch harten Frost reduziert. Dies ist aber nicht mehr der Fall, weil generell die Temperaturen auch im Winter gestiegen sind." Als weiteres Problem bezeichnet Griese, dass insgesamt weniger Niederschläge fallen als früher. Der Staatssekretär sieht einschneidende Folgen: "Baumarten wie etwa die Fichte haben keine Zukunft mehr."

Stationen bleiben ein halbes Jahr

Auch wenn sich die Mitmachaktionen an Jugendliche von weiterführenden und berufsbildenden Schulen richten, "können sogar Erwachsene hier noch einiges lernen", zeigt sich Umweltdezernent Klaus Dillinger beeindruckt. Dauerhaft wird der Klimawandelweg aber nicht in Ludwigshafen bleiben. Nach einem halben Jahr soll er in eine andere Stadt kommen. Zuvor sollen davon aber auch Ludwigshafener Schulen profitieren können. Die neun Stationen sind als Unterrichtsmobil auszuleihen. Proswitz-Stuck: "Denn das komplette Material kann in Kisten verpackt und in einem Auto transportiert werden."