Ticker: Verletzte und Vermisste nach Explosion bei BASF

15:36 Uhr: Die Internetseiten der Städte Mannheim und Ludwigshafen waren zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar. Mittlerweile sind die Seiten wieder abrufbar. Die Stadt Mannheim informiert hier. Informationen der Stadt Ludwigshafen zur Explosion sind hier abrufbar.

15:03 Uhr: Bei Luftmessungen in Sandhofen wurden bislang keine Gefahrstoffe festgestellt. Dennoch sollten in den Stadtteilen Sandhofen, Scharhof und Kirschgartshausen vorsorglich Fenster und Türen geschlossen bleiben, da möglicherweise mit Geruchsbelästigungen zu rechnen ist, schreibt die Stadt Mannheim auf ihrer Internetseite.

14:55 Uhr: Im Einsatz ist auch der sogenannte Turbolöscher der BASF (Mehr dazu auf Wikipedia), außerdem war ein Messwagen der BASF unter anderem an der Theodor-Heuss-Brücke unterwegs.

Luftaufnahme von Ulli. Z bei Youtube

14:43 Uhr: Die Pressekonferenz wurde auf 16 Uhr verschoben. Dann wollen Stadt Ludwigshafen und die BASF über den Brand informieren.

14:29 Uhr: Die BASF hat für 15 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen.

14:23 Uhr: Die Löscharbeiten vor Ort dauern an, wie unsere Reporterin vor Ort berichtet. Große Fontänen würden auf die Rauchsäule gerichtet. Wie ihr ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vor Ort berichtete, gäbe es bislang keine Erkenntnisse über eine Schadstoffbelastung.

14:05 Uhr: Die Umweltexperten der Feuerwehr Mannheim sind mit ihrem Umweltmesswagen sowie Erkundungsfahrzeugen im Mannheimer Norden unterwegs. Derzeit steigt die Rauchwolke aber noch nach oben, in Mannheim gebe es keinen Partikel- oder Schadstoffniederschlag. Daher gebe es derzeit keine Gefahr, versichern die Experten. Sie raten aber weiter, Fenster und Türen zur Sicherheit geschlossen zu halten.

13:58 Uhr: Für Frankenthal bestehe derzeit "keine Gefahrenlage", teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit.

13:36 Uhr: In Edigheim und in der Pfingstweide klagen Anwohner über Atemwegsreizungen. Ein Erkundungswagen der Feuerwehr ist unterwegs, teilt die Stadt Ludwigshafen mit. Die Schulen und Kindertagesstätten in Edigheim und Pfingstweide seien informiert worden, dass Kinder und Jugendliche zunächst in den Einrichtungen verbleiben sollen.

13.31 Uhr: Das Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 0800/5050500, die Umweltzentrale unter 0621/60-4040 zu erreichen.

13:25 Uhr: "Es gab einen unglaublich lauten Knall, dann kamen mehrere kleine hinterher und plötzlich ist der Himmel ganz schwarz geworden", berichtet Reitlehrerin Barbara Landin, die gerade mit einem Berittpferd auf dem Springplatz des Sülzer Hofs in Mutterstadt gearbeitet hat.

13:24 Uhr: Im Landeshafen Nord werden nach Angaben der BASF brennbare Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase umgeschlagen, die Menge liege jährlich bei 2,6 Millionen Tonnen. Der Hafen sei für die Rohstoffversorgung des Unternehmens von großer Bedeutung.

13:15 Uhr: Der Krisenstab der Stadt Ludwigshafen unter der Leitung von Feuerwehr- und Ordnungsdezernent Dieter Feid tagt. Bürgermeister Wolfgang van Vliet hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht, teilt die Stadt Ludwigshafen mit.

13:04 Uhr: Die BASF richtet ein Info-Zelt für Anwohner am Tor 11 ein.

13:04 Uhr: Die Explosion bei der BASF wurde durch Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ausgelöst, wie der Konzern mitteilt. Durch die Detonation sei es zu Bränden gekommen.