Ein in Ludwigshafener tot aufgefundener Mann ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Leiche nahe Willersinn-Freibad in Ludwigshafen entdeckt:

Ludwigshafen. Ein am vergangenen Samstag in der Nähe des Willersinn-Freibads in Ludwigshafen tot aufgefundener Mann ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ergab die Obduktion des 64-Jährigen aus Baden-Württemberg ein Verletzungsbild, das auf ein Gewaltverbrechen schließen lässt.

Die Polizei sucht unter der Rufnummer 0621 963 2773 Zeugen, die Hinweise geben können. Möglicherweise ereignete sich die Tat von Freitag, 25. November, auf Samstag, 26. November. Ebenfalls ist unter der Rufnummer 0621 564400 ein vertrauliches Telefon geschaltet.

Der Mann war am frühen Samstagmorgen an einem Strandweg nördlich des Kratz'schen Weihers in der Nähe des Willersinn-Freibads gefunden worden.

(pol/dls)