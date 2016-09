Toter im Gleisbett - Neue Erkenntnisse

Der leblose Körper lag im Gleisbett zur Einfahrt in die Straßenbahn-Haltestelle Rathauscenter. (Symbolbild) © Prosswitz

Ludwigshafen. Nach dem Fund eines toten Mannes im Gleisbett am Freitagmorgen zwischen dem Ludwigsplatz und der Einfahrt zum Rathaus-Center gibt es neue Erkenntnisse. Die Straßenbahn, mit der er kollidierte, war offenbar der RNV Express von Bad Dürkheim über den Berliner Platz nach Oppau, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen 7.45 Uhr passierte der Express den Ludwigsplatz. Die Beamten wissen mittlerweile auch, wer die Straßenbahn fuhr.

Der Notruf war am Freitagmorgen um 8.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Straßenbahnstrecke wurde daraufhin für vier Stunden gesperrt, die Straßenbahnlinien 6 und 7 konnten in beide Richtungen nicht verkehren. Es gab Umleitungen und einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht nach Menschen, die sich zum genannten Zeitpunkt am Ludwigsplatz oder in der Straßenbahn aufhielten. Sie sollen sich alle bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden. (pol/kris/bur)