Trainer getreten

Frankenthal. Bei einem Handgemenge während eines A-Jugend-Fußballspiels in Frankenthal hat ein Trainer eine Gehirnerschütterung und Prellungen erlitten. Warum der Streit bei der Partie des heimischen SV Studernheim und des VfR Friesenheim am vergangenen Samstag ausbrach, war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher gestern in Ludwigshafen der dpa sagte.

Der 37-jährige Studernheimer Trainer habe ausgesagt, "mehrere Hände" hätten ihn zu Boden gestoßen. Von mehreren Spielern sei ihm mit Stollenschuhen in den Rücken und ins Genick getreten worden. Vermutlich habe es sich ausschließlich um Spieler des gegnerischen Teams gehandelt. Unklar war auch noch, warum die Gemüter so hochkochten. Im Polizeibericht heißt es, es habe sich in dem hitzigen Spiel ein "Rudel" gebildet und eine Eskalation bevorgestanden. Der Studernheimer Trainer habe nach bisherigen Angaben versucht, den Streit zu schlichten. Dann sei er zu Boden gestoßen und getreten worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und betonte in ihrer Mitteilung: "Sportsgeist sieht wohl anders aus." lrs/agö