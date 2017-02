Trumps haarsträubende Tolle

Ludwigshafen. Baudezernent Klaus Dillinger, Ortsvorsteher Günther Henkel und Eulen-Sitzungspräsident Michael Stein waren sich für keinen Klamauk zu schade. Der Moderator ließ sie auf der Bühne eine imaginäre Kaffeemühle bedienen, einen eingebildeten Hulahoop-Reifen um die Hüfte kreisen und in nicht vorhandene Pedale treten. Angesichts der Verrenkungen der drei "Sportler" schossen so manchem der rund 620 Zuschauer vor Lachen die Tränen in die Augen.

"Närrisch im Duett" - so der Titel der Prunksitzung der KG Eule im Ludwigshafener Pfalzbau - ist eben ein Stimmungsgarant, ein Markenzeichen der närrischen Unterhaltung mit einer Mischung aus Bewährtem und Neuem. Hansy Vogt war zum zweiten Mal mit dabei. Als schwäbelnde "Frau Wäber" bezirzte er den Eule-Vorsitzenden Andreas Landwehr und gab Liebesabenteuer platonischer Natur zum Besten.

Die Gesinnung drückt sich über die Frisur aus, meint "Maskenbildner" Peter Kuhn. Der Fernseh-Fasnachter aus Franken meinte damit nicht nur Rechte mit Glatzen und Islamisten mit Filzbärtchen, sondern auch die haarsträubenden Tollen von Trump und dem holländischen Rechtspopulisten Geert Wilders.

"Kann denn Schlemmen Sünde sein?", sang Hildegard Bachmann, begleitet von Frank Golischewski am Klavier, als füllige Version von Zarah Leander. Neu dabei waren Hansi Greb als "Hobbes", "Kroatebu'" Boris Stijelja und die Gewinnerin des SWR-Comedypreises Anne Vogd als Mutter pubertierender Teenager plus Mann. Ihr Credo: "Aus Mett machste kein Marzipan!"

Kartoffelsuppe mit viel Wein

Als Oma mit Rollator schleppte sich Präsidenten-Tochter Lisa Stein auf die Bühne, um sich dann später per Zeitmaschine wieder zur "Pälzer Grott" zu verjüngen. Dieses Jahr feierte sie ihr fünftes Bühnenjubiläum und bekam dafür eine Collage ihrer schönsten Auftritte. Magentabletten hätte wohl Papa Michael verteilen müssen, falls jemand seine Kartoffelsuppe probiert hätte. Da kam nämlich alles rein - Ölsardinen, Handkäs' mit Musik, Eier in Cognac flambiert und viel, viel Wein, nur eben keine Grumbeere.

Tänzerische Akzente im Programm setzten die Offiziers- und Nelkengarde der Eulen, die erstmals gemeinsam mit der HWO-Prinzengarde auftrat, ebenso wie die Tanzmariechen Tamina Wolff, Saskia Gaschnitz und Alexandra Schäfer. Die Offiziersgarde begeisterte mit ihrem aufwendig inszenierten Schautanz "Aladin". hbg