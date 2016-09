Uhu „Mascha“ hat Appetit auf Hasen

Falkner Andreas Schwarzwälder zeigt den Sibirischen Uhu "Mascha". © Ruffler

Wenn Mascha zum Flug ansetzt, sorgt sie mit ihrer Spannweite von gut 1,60 Metern für ordentlich Wind. Der fünf Monate alte Sibirische Uhu wiegt etwa 2,8 Kilo und hat mächtige Krallen. Da schrecken nicht nur Kinder zurück, sondern auch Erwachsene gehen respektvoll in Deckung. Doch Falkner Andreas Schwarzwälder hat den Greifvogel im Griff. "Will die sich eine Maus fangen?", fragt ein kleines Mädchen. Beim 13. Erlebnistag für Familien im Wildpark Rheingönheim gibt es viel zu bestaunen - und dazuzulernen.

"Nein, das wäre für Mascha nur ein kleiner Snack", antwortet Schwarzwälder auf die Frage des Mädchens. "Wenn, dann hat sie eher Appetit auf Kaninchen, Tauben oder Feldhasen. Aber heute ist ihr das viel zu heiß." Für gewöhnlich jagt er mit Habicht oder Frettchen dort, wo keine Schusswaffen erlaubt sind, etwa auf Friedhöfen. Gestern aber vertrat der 52-jährige Haßlocher den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz im Wildpark. Kinder und Erwachsene durften ihn nach Herzenslust mit Fragen löchern. Nur Streicheln war nicht erlaubt - nicht, weil dann der Finger ab wäre, sondern der Tiere zuliebe.

Kein Anfassen der Tiere

Wildpark Rheingönheim Geöffnet ist der Wildpark Rheingönheim, Neuhöfer Straße 48, diesen Monat noch von 9 bis 19 Uhr, ab Oktober dann nur noch bis 18 Uhr. Kinder bis drei Jahre sind frei. Vier- bis Zwölfjährige zahlen 1,50 Euro Eintritt, Jugendliche 3 und Erwachsene 4 Euro. Die Familienkarte kostet 8 Euro. Buchbar sind naturpädagogische Führungen mit zehn ausgewählten Themen, Kindergeburtstage, spezielle Seniorenangebote sowie Kurzexkursionen oder gar sechsstündige Tagesausflüge. Anmeldungen für das Programm des Fördervereins Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim unter Telefon 0621/529 42 71. ansonsten unter Telefon 0621/504-3370, -3379 oder -3380. Hunde dürfen wegen der frei laufenden Tiere im Park nicht mitgeführt werden.

Denn die könnten sich über verschmutzte Hände mit Krankheiten anstecken. Für Mathilda kein Problem. Die Vierjährige zog mit Oma Sylvia einfach zwei Stände weiter, wo Esel gestreichelt werden konnten. "Eigentlich will sie ja noch reiten, grundsätzlich ist sie aber für alles zu haben, was sich draußen abspielt", meint Opa Ernst. Auch Ziegen füttern und mit Lamas über das Gelände wandern war möglich.

Die Mitarbeiter des Parks sowie die Vertreter zahlreicher Vereine haben sich ein buntes, abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Das selbst gesteckte Ziel von "5000 bis 7000 Besuchern", so Florian Tietze vom Wirtschaftsbetrieb, dürfte bei spätsommerlichen Temperaturen locker erreicht worden sein. Erstmals dabei ist Künstler Otto da Capo. Der Stelzenläufer und Jongleur aus dem Allgäu bleibt mit seinen riesigen Seifenblasen weithin sichtbar. Auf dem Festplatz animiert Sebastian Linzenmeyer mit Livemusik zum Mitsingen. Waldhexe Fabula zeigt in ihrer Hexenbesenschule, wie man einen Besen steuert, mit ihm startet und landet. Mit magischen Hexenkräutern braut sie einen unwiderstehlichen Zaubertrank. Den Hunger stillen die Wildparkbesucher am Holzbackofen mit frisch gebackenem Brot. Förster Alfred Beck führt mehrmals durch Ludwigshafens beliebtestes Ausflugsziel, und am Stand von Lucy Zmuda gibt es viel Wissenswertes über Eichhörnchen zu erfahren, die Kletterakrobaten im Wildpark.

Imker Klaus Eisele informiert über Insekten und Fledermäuse und Ornithologe Franz Stalla über die Vogelwelt im Wildpark. Dr. Georg Waßmuth vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) referiert über das Rehbachtal im Wechsel der Jahreszeiten. Die Jäger sind mit ihrer Erlebnisschule Wald und Wild vertreten, wo ausgestopfte Wildtiere angefasst werden können. Petra Mack zeigt, wie wilde Tiere gefilzt werden oder man sich zum Tiger schminken lassen, mit dem Bogen schießen, auf einer Slackline balancieren oder sich auf dem Strohspielplatz austoben kann. Beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) müssen beim Pflanzenquiz Blätter und Früchte richtig zugeordnet werden. "Das ist gar nicht so leicht", verrät Rabea (44) aus Kaiserslautern. Ihre Tochter Mia (6) hat an den Fühlkästen deutlich mehr Treffer. Zielsicher ertastet sie Korken, Muschel, Eichel und Blätter. Als Belohnung gibt es Klebebildchen, mit denen sie gleich zu ihrer Freundin rennt.

Viele Informationen liegen bereit

Am Tisch des Wildparkteams liegen Souvenirs bereit und dürfen Tierpatenschaften abgeschlossen werden. Wieder im Programm sind die beliebten Planwagenrundfahrten mit Haflingern und ein Blick über die Baumwipfel vom Hubsteiger aus in 20 Meter Höhe. Infostände des Theaters im Pfalzbau, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC-Ludwigshafen) und der Jugendfeuerwehr aus Ruchheim warten ebenfalls auf Interessenten.