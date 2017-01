„Verbrechen Teil unserer Geschichte“

Ludwigshafen. Rund 50 Gäste, darunter die gesamte Stadtspitze, haben im Hof der Maxschule an die Befreiung des Lagers Auschwitz erinnert - auf den Tag genau 72 Jahre danach.

Wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt, hatte Rabbi Pinchas einst seine Schüler gefragt. "Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst", zitierte Blerona Bytyqi die Antwort aus Martin Bubers "Die Erzählungen der Chassidim".

Bist dahin, fuhr die Gymnasiastin bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Hof der Maxschule fort, "bis dahin ist die Nacht noch bei uns."

Mit dieser Veranstaltung werde an die Menschen erinnert, "die von 1933 bis 1945 in den Konzentrationslagern und an anderen Orten des Grauens und des Verbrechens ermordet wurden", sagte Oberbürgermeisterin Eva Lohse in ihrer Ansprache.

Diese Verbrechen seien lange her, aber sie wirkten bis heute nach: "Sie sind Teil unserer Geschichte - und wenn wir diese Geschichte nicht kennen, wenn wir uns nicht mit ihr beschäftigen, dann können wir weder unsere Gegenwart verstehen noch unsere Zukunft gestalten." Der damalige Bundespräsident Roman Herzog hatte den 27. Januar im Jahr 1996 zum bundesweiten Gedenktag an die NS-Opfer bestimmt.

An der im Hof der Maxschule angebrachten Tafel, die an die Deportation von jüdischen Mitbürgern in das französische Konzentrationslager Gurs erinnert, legte Lohse einen Kranz nieder. Deswegen, "weil es heute nicht nur um unsere Geschichte, sondern auch um unsere Gegenwart und Zukunft geht", zeigte sie sich so dankbar, dass Schüler des Max-Planck-Gymnasiums die Gedenkstunde gestalteten.

Aus Vergangenheit lernen

So sang Michelle Röschner, vom Chor der Klasse 6 c unter Leitung von Dirk Bimberg begleitet, Iztschak Katsenels und Sheldon Secundas "Dona Dona"; Lehrer Michael Hilprecht spielte die Gitarre. Das Gymnasium ist dieses Jahr Träger des Abraham-Pokals der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar.

"Ich denke, es ist ziemlich wichtig, die Menschen aufzuklären, was überhaupt passiert ist und wodurch das Ganze entstanden ist, durch welches Denken", sagte auch die 19-jährige Michelle Röschner. "Und dass es genau darum geht: aus der Vergangenheit zu lernen."