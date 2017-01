Verein Freezone erzielt Teilerfolg

Ludwigshafen. Aus baurechtlicher Sicht kann der Verein Freezone ein Haus in Oggersheim für die Unterbringung von jungen Obdachlosen nutzen. Dies entschied der Stadtrechtsausschuss in einem gestern bekanntgewordenen Beschluss. Damit gab das Gremium dem Widerspruch des Mannheimer Vereins gegen eine städtische Verfügung statt. "Das ist ein Teilerfolg", sagt Freezone-Mitarbeiter Markus Unterländer.

Streit um Bedarf

Seit drei Jahren beabsichtigt der Verein, eine Außenstelle in Ludwigshafen einzurichten. Dafür habe die Hilfsaktion Herzenssache eine finanzielle Unterstützung zugesagt. In einer Seitenstraße der Schillerstraße fand Freezone nach eigenen Angaben eine passende Immobilie.

Dort sollen sechs Übernachtungsplätze sowie ein Gesprächsangebot für obdachlose Jugendliche eingerichtet werden. Deshalb hatte der Verein eine Nutzungsänderung für das Wohn- und Geschäftshaus zur Einrichtung für soziale Zwecke beantragt. Dies lehnte die Verwaltung ab. Die Stadt hatte nach Angaben einer Sprecherin die Pläne geprüft und mit freien Trägern besprochen, die in diesem Bereich tätig sind. "Wegen der Größe und der aktuellen Bedarfslage" könne die Verwaltung das Projekt nicht unterstützen, lautet die Begründung.

Die Stadt sei mit Trägern wie dem Caritasübernachtungsheim St. Martin und dem Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege "in fortgeschrittenen Planungsgesprächen", um das Angebot bei vorübergehender Obdachlosigkeit zu verbessern. Nähere Angaben machte die Stadtsprecherin dazu gestern nicht.

Freezone hatte darauf verwiesen, dass ein Drittel aller Jugendlichen, die in Mannheim betreut würden, aus Ludwigshafen stammten. Der Verein bietet Obdachlosen im Alter von zwölf bis 25 Jahren eine Unterkunft von bis drei Monaten und pädagogische Unterstützung an. Nach Ansicht der Verwaltung bezieht sich der von Freezone angeführte Bedarf nicht allein auf die Stadt, sondern auf die Region Ludwigshafen. Ob der Verein angesichts der inhaltlichen Ablehnung der Stadt an dem Projekt festhält, ist noch unklar. ott