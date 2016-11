Verzögerung bei Hochstraße

"Von einem Baubeginn sind wir noch meilenweit entfernt", räumte Oberbürgermeisterin Eva Lohse gestern im Bau- und Grundstücksausschuss ein. Aus zwei Gründen wird sich der Abriss der Hochstraße Nord verzögern, der laut Chefplaner Johannes Lorch nun Ende 2019 beginnen soll. Zum einen ist die Finanzierung des 291 Millionen Euro teuren Vorhabens weiterhin völlig unklar. Von den Fördergebern Bund und Land habe die Stadt noch keine Rückmeldung erhalten, bedauerte Lohse. Zum anderen müssen zuvor einige Hauptverkehrsstraßen in der Stadt und Region saniert werden.

Lorch nannte in diesem Zusammenhang beispielsweise Arbeiten an den Rheinbrücken auf der Mannheimer Seite, an der B 9 und an der A 650. Zudem stehen noch die Erneuerungen der Theodor-Heuss-Brücke an der A 6 im Jahr 2017 und der Brücke der A 6 über die Frankenthaler Straße in Mannheim 2018/19 an.

"Puffer für Unwägbarkeiten"

Hochstraße Nord Die 1,8 Kilometer lange Hochstraße Nord wurde zwischen 1970 und 1981 gebaut. Mit 44 000 Fahrzeugen zählt sie zu den am stärksten genutzten Hauptverkehrsstraßen. Sie soll durch eine 860 Meter lange Stadtstraße ersetzt werden. Die Kosten werden auf 291 Millionen Euro geschätzt. Die Stadtverwaltung drängt auf Zuschüsse von insgesamt 85 Prozent. Für den Teilabriss des Rathaus-Centers sind Ersatzflächen an der Jägerstraße, beim Rhein-Center und am Carl-Wurster-Platz im Gespräch.

Auch im Stadtgebiet sind laut Chefplaner noch Verkehrsprojekte erforderlich, bevor die achtjährige Großbaustelle Hochstraße Nord/Stadtstraße beginnen kann. Dazu zählt die Sanierung der Hochstraße Süd. Die Verwaltung erwartet, dass die Arbeiten hierfür Ende 2019 abgeschlossen sind. Mit dem gleichen Fertigstellungstermin rechnet die Stadt bei der Erneuerung des Fahrbahnbelags in der Sternstraße.

Zur Erinnerung: Bislang hatte die Verwaltung davon gesprochen, dass der Abriss der maroden Hochstraße Nord ab 2018 beginnen könne. "Mit der Festlegung des Baubeginns Ende 2019 geben wir nun unseren Partnern einen Puffer für bauliche Unwägbarkeiten", sagte der Chefplaner. Für das Rathaus-Center, dessen nördlicher Teil wegen des Baus der Stadtstraße abgerissen werden muss, bedeute dies eine Planungssicherheit für die kommenden drei Jahre, ergänzte Lohse.

Zu den Gesprächen über eine Entschädigung für den Center-Betreiber ECE und den Grundstücksfonds als Eigentümer "gibt es nichts Neues", sagte die OB. Alle Beteiligten seien weiter an einer einvernehmlichen Lösung orientiert. FDP und FWG kritisierten, dass die Verwaltung keinen Zwischenstand über den Stand der Verhandlungen gebe. Lohse sagte, dass Klarheit bei der Finanzierung der Hochstraße wichtiger sei. "Nach letzten Rückfragen zu unserer Fördervoranfrage sind jetzt Bund und Land am Zug", ergänzte Baudezernent Klaus Dillinger. Die Entwurfsplanung werde in diesem Jahr abgeschlossen. Das Planfeststellungsverfahren will die Stadt im ersten Halbjahr 2017 einleiten.

Mit großer Mehrheit billigte der Bau- und Grundstücksausschuss, der zusammen mit den Ortsbeiräten Südliche und Nördliche Innenstadt sowie dem Stadtentwicklungsausschuss getagt hatte, eine Kostenerhöhung für die Vorplanung von 9,3 auf 11,7 Millionen Euro. Damit sollen unter anderem Lkw-Sperren während der Bauzeit an der Bruchwiesen- und Saarlandstraße geplant werden sowie punktuelle Nacherkundungen des Baugrunds erfolgen. "Mit dem Betrag liegen wir aber noch im Rahmen. Denn beim gesamten Hochstraßenprojekt rechnen wir mit Planungskosten von 30 Millionen Euro", sagte Dillinger.

Verschoben wurde auch die Entscheidung über das Nahverkehrskonzept - auf Frühjahr 2017. Für die Straßenbahn hatte die RNV drei Expresslinien vorgeschlagen, unter anderem nach Mannheim. Beschlüsse über das Grünkonzept sind auch erst 2017 vorgesehen. Dillinger dämpfte die Erwartungen: "Die Maßnahmen werden nicht so schnell haushaltswirksam."