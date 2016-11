Viel Platz für 120 Kinder

Spatenstich (v.l.): C. Heller, K. Dillinger, E. Lohse und C. Reifenberg. © to

"Wir setzen alles daran, Ludwigshafen für junge Familien attraktiver zu machen", sagte Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Mit dem ersten Spatenstich für die Kindertagesstätte Gneisenau in der gleichnamigen Straße im Stadtteil Süd ist sie diesem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Bis September 2017 soll auf dem rund 2060 Quadratmeter großem Grundstück ein dreigeschossiger Neubau mit 100 Kindergarten- und 20 Krippenplätzen entstehen. Die Gesamtkosten betragen 3,72 Millionen Euro, davon trägt rund 620 000 Euro der Bund.

"Mit dem Neubau entsteht eine zeitgemäße und moderne Kita, die auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet ist", erklärte Baudezernent Klaus Dillinger. So stehen den Kindern 1200 Quadratmeter Außenspielfläche zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Neubaus in Modulbauweise finden die beiden Krippengruppen für Kinder bis zwei Jahre Platz. In die oberen Etagen ziehen vier Gruppen der Zwei- bis Sechsjährigen ein. Außerdem sind nach der Fertigstellung der Kita Schlaf-, Personal-, und Sanitärräume auf allen Stockwerken vorhanden. Fünf Parkplätze sowie 15 Fahrradstellplätze sind ebenso geplant.

"Mit den neuen Betreuungsplätzen haben wir mehr als die Hälfte dessen, was wir in den nächsten Jahren im Stadtteil Süd möchten, erreicht", betonte Lohse. Derzeit gebe es noch ein Provisorium in der Heinigstraße, in dem acht Gruppen betreut werden. Ein weiterer Kita-Standort in Süd sei im Gespräch. "In Süd und Mitte ist die Betreuungssituation am problematischsten", erklärte Bildungsdezernentin Cornelia Reifenberg. Sie geht aber davon aus, dass sich die Lage nach Abschluss der Bauvorhaben in den nächsten zwei Jahren entspannt. Allerdings sei diese auch abhängig vom Bevölkerungszuwachs.

Verhandlung über Zuschüsse

Zur Gesamtbetreuungssituation sagte sie: "Es gibt Stadtteile wie Ruchheim oder Maudach, in denen die Versorgung unkompliziert ist." In anderen Teilen wie der Pfingstweide bestehe noch Bedarf. "Die Stadt verfolgt den Ausbau von Kita- Plätzen deshalb konsequent weiter", betonte Lohse - unabhängig von der finanziellen Lage der Stadt. "Ludwigshafen will und soll familienfreundlich sein."

Mit dem Land stehe man wegen der Zuschüsse für die Kita Gneisenau noch in Verhandlung. Dabei appellierte sie an Bund und Land, ihren Verpflichtungen nachzukommen. "Wir haben in den vergangenen Jahren fast 80 Millionen für Kitas ausgegeben." Nur elf bis zwölf Millionen davon seien von Bund und Land gekommen.