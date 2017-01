Viele Forderungen abgelehnt

Ludwigshafen. Die Ortsbeiratssitzung Oggersheim stand ganz im Zeichen des Straßenverkehrs. Die Mitglieder des Ortsbeirates hatten einige Anträge mit Wünschen nach Veränderungen an die Verwaltung gestellt, doch Genehmigungen waren rar. Ortsvorsteherin Barbara Baur hatte oft schlechte Nachrichten.

Der Beirat hatte beispielsweise einen Antrag auf zwei Ruhebänke entlang des Mittelgrabens gestellt, um den Patienten der BG und der Reha Komfort auf ihren Spazierwegen zu bieten. Eine Bank würde inklusive Montage 1000 Euro kosten, doch die Verwaltung lehnte diesen Antrag teils ab. Eine Bank wurde genehmigt, jedoch in der Nähe des Hundeplatzes - viel weiter südlich, als es im Antrag vorgeschlagen wurde.

In einem weiteren Antrag ging es um die Parkplatzsituation in der Comeniusstraße, in der Nähe des Einkaufszentrums, wo eine Drogerie und eine Bäckerei neu eröffnet hatten. Hier habe das Falschparken stark zugenommen, so dass es zu gefährlichen Situationen, vor allem für Radfahrer, komme. Daher wurde eine Überwachung des Verkehrs bereits ab sieben Uhr morgens erwünscht. Der Antrag wurde abgelehnt, da diese ausgedehnte Überwachung nicht durchführbar sei.

Kein Gehweg auf Altstadtplatz

Auch an der Situation am Altstadtplatz, wo Autos außerhalb der markierten Flächen parken, und wo ein Gehweg vom Ortsbeirat beantragt wurde, werden keine Änderungen vorgenommen. Der Platz sei einerseits bereits komplett für Fußgänger zugänglich, außerdem diene er als Kerweplatz, dabei sei ein Gehweg störend. Einen Teilerfolg gab es beim Antrag auf die Instandsetzung der Erklärungstafeln zur Ortsgeschichte auf der Schillerroute. Laut Ortsbeirat seien manche Tafeln in einem so desolaten Zustand, dass die Texte recherchiert werden müssen, um die Tafeln erneuern zu können. Die Verwaltung kündigte immerhin die Prüfung der Tafeln an.

Genehmigt wurde letztlich zur Zufriedenheit des Beirats die Hervorhebung des Radwegübergangs Mannheimer Straße in die Einmündung In den Hollergärten durch rote Farbe. Sie soll die Verkehrssituation übersichtlicher machen. Vorgestellt wurde die Teiländerung des Bauplanes "Am Friedhof Oggersheim". Die Festsetzung sei aufgrund der sich verändernden Grundstücksnutzung nicht mehr zeitgemäß. Der neue Plan sieht vor, dass sich nicht nur Gärtnerbetriebe auf der Fläche ansiedeln dürfen. Zur Kompensation der Bebauung und zum Sichtschutz wird es Grünflächen geben. Die Anzahl der Parkplätze soll bedarfsgerecht gestaltet werden. Kge