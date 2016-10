„Vielfalt ist eine Bereicherung“

Käsespezialitäten präsentierte (v.l.) Anke Heymach an ihrem Stand in der Ebert-Halle. Probierstücke nahmen Anja Tews, Norman und Rebecca Schäfer gerne entgegen. © Prosswitz

Genießer, Weinliebhaber und Hobbyköche kamen voll auf ihre Kosten. Zwei Tage lang standen gutes Essen und Trinken im Mittelpunkt der "Genuss pur"-Messe, die zum zweiten Mal zahlreiche Besucher aus der Region in die Friedrich-Ebert-Halle lockte. Mehr als 100 Aussteller präsentierten dabei am Wochenende eine große Bandbreite an italienischen, deutschen und französischen Delikatessen. Viele Besucher waren begeistert. "Mir gefällt die Messe sehr gut. Die Atmosphäre ist sehr schön", meinte Albina Mattheis (52) aus Ludwigshafen. "Die Ausstellung ist noch vielseitiger als im vergangenen Jahr. Eine Bereicherung ist die große Auswahl an türkischen Spezialitäten. Es gibt viele innovative Produkte von jungen Unternehmern", ergänzten Sabine Roth (56) und Karlheinz Roth-Elsenbast (65) aus Ludwigshafen. "Die Messe bietet mal etwas anderes. Es gibt eine große Auswahl an neuen Geschmacksrichtungen, die man probieren kann. Die Vielfalt ist interessant", sagte der 60-jährige Michael Pfirrmann.

Kochduell mit Daumann

Ein Höhepunkt war ein türkisch-pfälzisches Kochduell unter dem Motto "Genuss verbindet". Dabei traten Mustafa Baklan, Geschäftsführer des Unternehmens Baktat aus Mannheim, und Hans-Uwe Daumann, Vorsitzender des Freundeskreises Ludwigshafen-Gaziantep, an. Ihre Ehefrauen unterstützten sie dabei tatkräftig.

Erlesene Weine aus verschiedenen Regionen, feine Speisen regionaler und internationaler Herkunft waren die tragenden Säulen der Messe. Die Besucher erlebten aber auch Koch-Shows und eine kulinarische Tafel mit einer vielfältigen Auswahl an Gerichten von Langos, BioFlammkuchen, Maultaschen, venezianischen Ravioli an Safransahne oder Kaffeevariationen.

"Wir fahren mehrfach in die Provence und kaufen direkt bei kleinen, regionalen Produzenten und Bauern", erzählte Sabine Weidner von dem Stand "Emotion Provence". 15 verschiedene Sorten von Eierlikör mit Chili, Mohn oder Kirschwasser und weitere 80 Brände, Liköre und Gin gab es bei Armbrusters Hoflädle aus Gegenbach im Schwarzwald.

Zudem präsentierten die Händler Kastanien- und Rieslingbrot sowie Kastanienkuchen aus Edesheim, Olivenöle aus Griechenland, Käse aus dem Jura und dem Allgäu, Rindersalami oder handgeschöpfte Schokolade.

Holzmöbel und Schmuck

Neu war in diesem Jahr die Teilnahme von zwei Ludwigshafener Partnerstädten: dem belgischen Antwerpen mit Craft-Bier und dem türkischen Gaziantep mit Baklava. An einigen Ständen gab es Mangos und Kokosnuss zu testen. An anderen wurden Noah-Suppe, Ajvar, gefüllte Weinblätter und Teigtaschen gereicht. Zudem wurden Schmuck, italienische Taschen und massive Holzmöbel präsentiert, wie zum Beispiel ein Tisch aus einem alten Bootssteg. Künstler Ludger Thuilot aus Vreden bestach mit "fliegenden Gärten" - 50 Bonsai-Skulpturen auf Holzsockeln.

"Die Messe gefällt mir. Es ist eine hochwertige Ausstellung mit anspruchsvollem Angebot. Besonders toll finde ich die Vielzahl der Naschereien", meinte Besucher Marcel Gelling (49) aus Ludwigshafen. "Die Messe ist abwechslungsreich. Ich habe schon Langos gegessen und italienische Salami gekauft", erzählte der 32-jährige Kevin Müller.