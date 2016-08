Von Fledermäusen und Eichhörnchen

Ganz in Ruhe ein präpariertes Eichhörnchen streicheln: Die achtjährigen Amalia ist vom Ausflug in den Wildpark begeistert.

Wie finden Eichhörnchen ihre vergrabenen Nüsse wieder? Und wie schnell fliegen Fledermäuse? Auf diese Fragen und viele mehr gibt es beim Aktionstag im Wildpark Rheingönheim in der Neuhöfer Straße am Sonntag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr spannende und lustige Antworten. Schon am Samstag, 3. September, 11 Uhr, eröffnet eine neue Ausstellung, die über Nisthöhlen, Tränken, Futterhäuschen und andere Hilfestellungen für heimische Vögel informiert.

Mit rund 30 Mitmachaktivitäten und Ständen können dann am Aktionstag am Wochenende drauf große und kleine Besucher zwischen den Gehegen und Bäumen so einiges erleben. Umweltdezernent Klaus Dillinger heißt alle Gäste gemeinsam mit Ortsvorsteherin Julia Appel um 11 Uhr auf dem Festplatz willkommen. Mit Sebastian Linzenmeyer gibt es dort zwischen 12.15 und 13.30 Uhr mit Musik für Kinder - und Erwachsene - zum Mitsingen. Eine Urkunde erhalten all diejenigen, die um 13.30 Uhr einen Eichhörnchen-Parcours durchlaufen. Waldhexe Fabula erklärt um 14.45 Uhr, wie man einen Besen steuert. Um 16 Uhr braut sie mit magischen Hexenkräutern einen unwiderstehlichen Zaubertrank.

Führung mit dem Förster

Ihren Hunger können die Gäste ab 14 Uhr am Holzbackofen mit frisch gebackenem Brot stillen. Dacapo, ein internationaler Straßenkünstler, tritt von 12 bis 17 Uhr als Seifenblasenkünstler, Comedy-Jongleur und als Stelzenläufer auf. Beim Kleintierzoo treffen sich um 14.15 Uhr und nochmal um 16 Uhr all jene, die sich von Förster Alfred Beck durch den Wildpark führen lassen möchten. Über Eichhörnchen, Fledermäuse und über die Vogelwelt im Wildpark gibt es Info-Stände. Wer mag, balanciert auf einer Slackline, schießt mit dem Bogen oder tobt sich auf dem Strohspielplatz aus. Vereine der Jäger, BUND und Nabu informieren die Besucher ebenfalls über ihre Arbeit. Wieder im Programm sind die beliebten Planwagenrundfahrten mit Haflingern und ein Blick über die Baumwipfel vom Hubsteiger aus in 20 Meter Höhe. sbo