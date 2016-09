Walzmühle-Kino wegen Deckenschadens geschlossen

Mit diesem Zettel an der Eingangstür zum Walzmühle-Center weist der Kinobetreiber auf die Schließung hin.

Die Kinoleinwände im Walzmühle-Center bleiben zumindest in den nächsten Tagen dunkel. Das Cinestar, das einzige Kino in Ludwigshafen, hat nach Angaben des Betreibers "vorübergehend" geschlossen - möglicherweise etwa zwei Wochen lang. Genaue Angaben über die Zeitdauer der Schließung gibt es nicht. Grund dafür ist ein baulicher Schaden an der Decke, wie ein Pressesprecher des Unternehmens gestern auf "MM"-Anfrage erklärte. Im Bereich einer sogenannten Bewegungsfuge im Kino haben sich nach seinen Angaben "größere Betonbrocken" aus einer Decke gelöst.

Mit einem Zettel an Eingangstüren des Einkaufszentrums weist der Kinobetreiber auf die Schließung hin. "Leider ist der Kinobetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Neuigkeiten und aktuelle Infos. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es auf dem DIN-A 4 großen Zettel, der an der Drehtür zum Berliner Platz und zum S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte angebracht ist.

Sachverständiger eingeschaltet

Der Schaden an der Decke wurde laut Kinobetreiber bereits von einem Statiker untersucht. Dieser habe den betroffenen Bereich gesperrt. Da sich der Schaden im Eingangsbereich des Großkinos in der Nähe der Toiletten befindet - an dem alle Besucher vorbeikommen - habe es nicht ausgereicht, einen Teilbereich zu sperren, sagte der Cinestar-Sprecher weiter. Vielmehr habe der gesamte Kinobetrieb bis auf Weiteres eingestellt werden müssen.

Der Schaden an der Bewegungsfuge ist nach Ansicht des Kinobetreibers "konstruktionell bedingt". Wann die Reparatur erfolgt, sei noch unklar. Die Hausverwaltung sei eingeschaltet worden, um den Schaden zu beheben. "Wir wollen das Kino zeitnah wiedereröffnen", erklärte der Sprecher weiter. Dies könne aber ein bis zwei Wochen dauern.

Ein ähnlicher Schaden wie im Kino sei in anderen Teilen des Walzmühle-Centers nicht zu erwarten, sagt die MEC Metro-ECE GmbH & Co KG, die das Einkaufszentrum betreibt. Ein Besuch der Walzmühle sei für Besucher und Beschäftigte unbedenklich. Nach MEC-Angaben hat der Kinobetreiber einen Sachverständigen eingeschaltet. Dieser untersuche eingehend die Deckenbeschaffenheit, um die Ursache zu ermitteln. "Die Ergebnisse werden wir uns mit dem Kinobetreiber anschauen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen", so die MEC.

Das Großkino wurde vor 17 Jahren mit elf Sälen im ersten Obergeschoss des Walzmühle-Centers zusammen mit den anderen Geschäften eröffnet. Im Einkaufszentrum werden sich indes die Leerstände vergrößern. Der Real-Markt als größter Ankermieter schließt Ende dieser Woche. Zudem wird Baby-Walz seine Filiale im Einkaufszentrum bis November aufgeben. Für den Kinobetreiber ist dies nach eigenen Angaben jedoch kein Thema: "Wir wollen am Standort Ludwigshafen festhalten", lautet seine Stellungnahme dazu.