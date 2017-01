Warnung vor Betrügern

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Stadtgebiet sind derzeit wieder vermehrt Betrüger unterwegs. Sowohl die Technischen Werke Ludwigshafen als auch das Dienstleistungszentrum der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz sowie die angeschlossene Dachdecker-Innung warnten gestern vor Kriminellen, die sich als Mitarbeiter ausgeben.

"Zur Zeit werden in unserem Versorgungsgebiet Kunden angerufen, bei denen sich die Anrufer als TWL-Mitarbeiter ausgeben", teilten die TWL in einer Pressmeldung mit. Unter dem Vorwand, Anpassungen der Abschlagszahlen durchführen zu müssen, würden sie versuchen, an Kundendaten zu gelangen. "Teilweise wird nach Zählernummer und Bankverbindung gefragt", hieß es. Die TWL führen eigenen Angaben zufolge derzeit keine solchen Aktionen durch und weisen Kunden darauf hin, keinesfalls Daten preiszugeben. Betroffene können sich unter der Rufnummer 0800/11 22 700 mit den TWL in Verbindung setzen.

Die Dachdecker-Innung Vorderpfalz warnt vor Menschen, die gezielt ältere Häuser ansteuern und den Bewohnern vermeintlich notwendige Dachdeckerleistungen im Namen einer ortsansässigen Firma anbieten. Die Dachdecker-Innung rät davon ab, solche Haustürangebote wahrzunehmen, da diese meist nicht wie angegeben mit der Dienstleistung einer Firma in Zusammenhang stehen. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob der Handwerker in die Handwerksrolle eingetragen ist. Dies sei für zulassungspflichtige Handwerke Vorschrift. jei