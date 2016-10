Wassermusik am Lösch-Becken

So mancher lernte im ehemaligen Hallenbad Nord das Schwimmen, Altkanzler Helmut Kohl ging dort regelmäßig in die Sauna. Vor 15 Jahren wurde die städtische Einrichtung jedoch geschlossen: Für den laufenden Unterhalt war im klammen Stadtsäckel kein Geld mehr da. Heute bröckelt der Fensterkit und der Lack fällt von Heizkörpern, an den Türschlössern nagt der Rost, und ein Schild mit den alten D-Mark-Preisen vergilbt vor sich hin. Selbst der Innenhof ist zugewuchert wie ein Urwald. Lediglich das Becken ist voller Wasser, am Boden hat sich Schmutz abgesetzt. Der Dornröschenschlaf soll aber jetzt ein Ende haben. Pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag soll die Schwimmhalle künftig ein besonderer Ort der Kultur sein, an dem Musik, Theater, Kunst und Kommunikation ihren Platz haben.

Neuer Szene-Treff

"Lucations" nennt sich das dann. Den Titel hat eine Werbeagentur erfunden. Das ehemalige Hallenbad ist der erste dieser Szene-Treffs. Zur Premiere hatten der Marketing-Verein Ludwigshafen und die Abfallwirtschaftsgesellschaft GML als Kooperationspartner rund 200 Ehrengäste eingeladen. Die GML ist seit 2013 Eigentümer des 50er-Jahre-Gebäudes. Nicht ganz freiwillig zwar, denn nach dem verheerenden Großbrand im Müllbunker musste verstärkt in die Sicherheit investiert werden. Die GML funktionierte das Gebäude 2014/2015 zum Löschwasser-Reservoir des Müllheizkraftwerks um.

"Fast jeder, der hier aufgewachsen ist, verbindet mit dem Hallenbad Nord irgendeine Erinnerung", sagte Michael Cordier, Geschäftsführer des Marketing-Vereins, in seiner Begrüßung. "Viele Menschen haben mit viel Herzblut überlegt, wie man dieses besondere Gebäude erhalten und sinnvoll nutzen kann." So sei die Idee entstanden, daraus einen Ort für gute Unterhaltung und Gespräche zu machen. Für Kunst und Kultur und auch für besondere Anlässen soll das geschützte Baudenkmal nun genutzt werden können. "Ein solches Baudenkmal zu besitzen, ist für uns auch eine Verpflichtung", so GML-Geschäftsführer Thomas Grommes. Die transparente Schwimmhalle im Stil einer klassischen Tempelanlage mit Säulengängen und Atrium in der Mitte sei ein "spannender architektonischer Entwurf", erklärte Stadtplaner und Denkmalschützer Matthias Ehringer. Das von der BASF gestiftete und 1956 eröffnete Gebäude sei auf seine Art einzigartig.

Gefeiert wurde ganz pompös und mit Scheinwerfern ansprechend illuminiert mit der Wassermusik und der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Am Beckenrand hatte sich dazu die Camerata LU, das Kammerorchester der städtischen Musikschule, mit seinen Instrumenten aufgebaut. Es setzt sich aus fortgeschrittenen Schülern und ihren Lehrern zusammen. Unter der Leitung von Dirigent Dan Fahlbusch trotzte das Orchester der schwierigen Akustik alles ab. Das Programm war wie immer projektbezogen zusammengestellt und einstudiert, betonte die Leiterin der Musikschule, Angela Bauer.

Thomas Grommes und Michael Cordier bedankten sich auch einer Reihe von Sponsoren, die das Hallenbad Nord für solche Veranstaltungen überhaupt erst nutzbar gemacht haben.