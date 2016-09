Wegen alter Fotos vor Gericht?

Ein 63-Jähriger Ludwigshafener soll im August 2012 kinderpornographisches Material in Besitz gehabt und eine E-Mail mit 14 Bildern von seinem Rechner verschickt haben. Darauf ist ein etwa zehn Jahre alter Junge zu sehen, der teilweise nackt posiert. Gestern begann der Prozess vor dem Amtsgericht.

Die Anklage wirft dem Mann den Besitz von kinderpornographischen Schriften vor. Der Angeklagte gab gestern zu, dass er solches Material tatsächlich in der Vergangenheit in seinem Besitz hatte. Dafür wurde er 2009 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die 24 Bilder und 51 Videos mit Kinderpornographie, die drei Jahre später bei ihm gefunden wurden, sollen aber die gleichen sein wie 2009.

Angeklagter verdächtigt Nachbarn

Der Vorwurf, eine Mail mit den Fotos des nackten Jungen verschickt zu haben, wies er von sich. "Mein Nachbar über mir hat mein W-LAN-Netz mitbenutzt, ich war auch mit dem Laptop viel unterwegs, und geschützt war es nicht. Ich kann nur spekulieren, wer diese E-Mail verschickt hat", sagte der 63-Jährige. Der Nachbar ist allerdings schon tot. Dafür befragten Amtsanwalt, Verteidigerin und Richter den damals ermittelnden Polizeibeamten. Dieser betonte: "Der Angeklagte war einer der wenigen in diesem Täterumfeld, an den ich mich genau erinnere." Bei den Besitzern von Kinderpornographie gebe es nur einen geringen Prozentsatz von Menschen, die pädophile Neigungen hätten. "Er ist einer, der dazugehört, so der Polizist.

"Ich weiß, dass ich diese krankhafte Neigung habe. Zudem hatte ich ein Alkoholproblem und Depressionen. Deshalb bin ich seit einiger Zeit in therapeutischer Behandlung - erfolgreich", sagte der Ludwigshafener. Wegen zwei Prostata-Operationen sei er sexuell nicht mehr aktiv und habe auch "niemals auf Jungen gestanden habe. Ich fand nur die Köper schön". Er wolle für das, was 2009 passiert ist, nicht noch einmal büßen. Der Prozess wird am 12. Oktober fortgesetzt. bol