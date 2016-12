Weihnachtliche Musik im „grünen Wohnzimmer“

Ludwigshafen. Mit dem zweiten Parkadvent setzte der Förderkreis Ebertpark die Naturoase in Friesenheim adventlich in Szene. Mehr als 200 Besucher folgten der Einladung, mit Glühwein, Punsch, gebrannten Mandeln und deftigen Bratwürsten oder Burger dem Blasbläserkonzert der Städtischen Musikschule zu lauschen. Jakub Nickel (13, Posaune), Lukas Albrecht (13, Posaune), Julian Löser (13, Trompete) und Fanny Laugwitz (14, Trompete) stimmten bei ihrem rund einstündigen Konzert zwölf Weihnachtslieder an.

Mit Liedern wie "Alle Jahre wieder", "Kling Glöckchen", "Brass goes comic", "Good News" oder "Es ist ein Ros' entsprungen" zauberten die vier Musiker eine besinnliche Adventszeit in die hell beleuchtete Konzertmuschel. "Wir spielen seit diesem Frühjahr zusammen und bereiten uns als gemischtes Ensemble auf ,Jugend musiziert' vor", erzählte Trompetenlehrer Alexander Petry. "Es ist eine schöne Sache, wenn Jugendliche in Gruppen zusammen musizieren. Das fördert die musikalische und soziale Entwicklung."

Den Besuchern gefiel die adventliche Stimmung. "Das Konzert ist schön und schließt den Tag feierlich ab. Ich genieße den Ebertpark und die frische Luft. Der Ebertpark ist mein grünes Wohnzimmer", sagte Olga Menges (65) aus Ludwigshafen. "Ich bin privat hier und treffe mich mit Freunden. Das Konzert ist ein schöner Einstieg in die Weihnachtszeit. Das setzt den Park noch einmal richtig in Szene. Ich finde es auch schön, dass das Turmrestaurant-Team das Event unterstützt", sagte Klaus Dillinger (56), Beigeordneter der Stadt.

"Großartiger Klang"

"Das Konzert ist toll. Der Klang in der Konzertmuschel ist schon großartig. Mein Sohn spielt mit. Wir haben eine verständnisvolle Nachbarschaft", freute sich Antje Albrecht (44). "Das Konzert hat mir sehr gut gefallen. Die Jugendlichen haben schöne Weihnachtslieder gesungen. Man hätte aber auch so manches mitsingen können", meinte Hannelore Beck (74) aus Ludwigshafen. "Das ganze Ambiente war sehr schön. Es waren schöne Weihnachtslieder aus der schön beleuchteten Konzertmuschel", ergänzte Reinhold Mischler (60) aus Ludwigshafen.

Constanze Kraus, Geschäftsführerin des Förderkreises, freute sich über die große Resonanz und warb auch neue Mitglieder für die gute Sache: "Der Förderkreis wurde 2005 gegründet und hat rund 420 Mitglieder. Wir wollen eine starke Lobby für den Park sein und beleben diesen mit unseren Sonntagskonzerten ,Schöne Töne', der Parkkultur und den Parkpoeten von Mai bis September." Bisher habe der Förderkreis neben den Veranstaltungsreihen auch das Sternenbecken restauriert und das Sonnendeck erneuert. Eine Mitgliedschaft im Förderkreis kostet pro Jahr 18 Euro. Weitere Informationen unter Telefon 0621/5 60 41 36.