„Wer eingreift, sollte seine Grenzen genau kennen“

"Bei einer Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit gehe ich ein Risiko ein, wenn ich mich einmische", erklärte Andrea Barie. Zusammen mit ihrer Kollegin Xenia Orth hielt sie ein Seminar zum Zivilcourage-Training in der Volkshochschule. "Es kostet Überwindung hinzugehen und einzugreifen. Aber dann fühlt man sich besser, weil man etwas getan hat", erklärte Orth.

Bei einer praktischen Übung sollten sich die Teilnehmer in verschiedenen Situationen entscheiden, ob sie eingreifen würden oder nicht. Da wurde zum Beispiel ein Flüchtling in einem Geschäft nicht bedient, weil er nicht Deutsch spricht, eine Frau von einem Mann angeschrien und geschubst oder ein Autofahrer ein fuhr ein Verkehrsschild um und beging Fahrerflucht.

Interessant war, dass die Teilnehmer unterschiedliche Hemmschwellen hatten. "Gerade bei der Zivilcourage sollte jeder seine Grenzen genau kennen", erklärte Barie. Es gebe verschiedene Handlungsmöglichkeiten: den Polizeinotruf 110 wählen, die Passanten um Hilfe bitten oder den Angreifer ablenken und das Opfer aus der Situation rausholen.

Mehrere Optionen zur Wahl

"Ich war schon in einer solchen Situation und habe eingegriffen. Bei dem Seminar erhoffe ich mir Tipps", erzählte Teilnehmerin Claudia Walz (53) aus Ludwigshafen. "Ich bin Busfahrer und möchte lernen, wie man Situationen besser einschätzt", ergänzte Lutz Witte (63). "Ich bin viel mit Bus und Bahn unterwegs. Da gibt es oft Situationen, in denen man einschreiten müsste. Ich will lernen, wie ich richtig agiere", sagte Henriette Böhm (74).

"Wir haben selbst vor sechs Jahren ein solches Seminar besucht. Damals wurden Trainer gesucht, und wir haben die Ausbildung absolviert", erzählte die 43-jährige Xenia Orth aus Ludwigshafen. "Alle zwei Jahre findet eine Ausbildungsrunde in Trier statt", merkte die 59-jährige Andrea Barie aus Neuhofen an.

Grundlage des Seminars ist das sozialpsychologisch fundierte Göttinger Zivilcourage-Impuls-Training. Wo Menschen zusammenleben, können Situationen entstehen, die mit Ausgrenzung, Diskriminierung oder Gewalt einhergehen. "Das Training ermutigt Menschen, Zivilcourage zu zeigen, vermittelt hilfreiche Informationen und bietet praktische Übungen. Es geht aber auch darum, zu handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen", so Orth. Zivilcourage zu zeigen, hieße aber auch, Nachteile für sich selbst in Kauf zu nehmen.

Das Seminar fand in einer Kooperation mit der Volkshochschule, dem Zivilcourage-Netzwerk Rheinland-Pfalz, dem Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen statt und wurde von der Leitstelle Kriminalprävention Rheinland-Pfalz unterstützt. jom