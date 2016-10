Wiederholt mit Drogen gehandelt

Das Geld aus Hartz IV reichte nicht: Deshalb handelte ein 46-Jähriger aus Ludwigshafen mit Drogen. So sah es jedenfalls die zweite Strafkammer des Landgerichts Frankenthal. Der bereits in der Vergangenheit wegen Drogendelikten auffällige Mann wurde deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 46-Jährigen vor, am 28. April in Ludwigshafen diverse Betäubungsmittel sowie ein Messer mitgeführt zu haben. Der Angeklagte habe vorgehabt, die Betäubungsmittel gewinnbringend zu veräußern, um sich hierdurch eine dauerhafte Einnahmequelle zu schaffen", so die Anklage. Der Mann hatte Marihuana, Ecstasypillen sowie Kokain dabei, als er aufgegriffen wurde. Das Messer sei dazu dagewesen, dass die Drogen zu portionieren, so der Angeklagte. Auch eine Feinwaage hatte er dabei. Bei einer Hausdurchsuchung seien zudem weitere Drogen gefunden worden.

Was ebenfalls schwer wog: Bereits 2004 war der Angeklagte schon einmal vor dem Amtsgericht wegen Handel von Betäubungsmittel verurteilt worden. Weil er nun ein Messer dabei hatte, kam der Fall vors Frankenthaler Landgericht. Denn damit hätte er eine andere Person verletzen können. "Das ist ein gefährliches Werkzeug", betonte der Richter.

Der Mann zeigte sich weitgehend geständig. Die Drogen seien nicht alle für den Eigengebrauch gewesen. Der Sachverständige stellte fest, dass man bei dem 46-Jährigen nicht von einer Abhängigkeit sprechen könne - diese war ihm im Urteil aus dem Jahr 2004 noch attestiert worden. Der Facharzt für Psychotherapie sprach von Problemen, konnte aber bei dem 46-Jährigen keine Sucht feststellen.

Die Anklage forderte in ihrem Plädoyer zwei Jahre und sechs Monate Haft für den Wiederholungstäter. Der Verteidiger plädierte dagegen auf eine zweijährige Haftstrafe, da der Angeklagte, der seit April in Untersuchungshaft sitzt, die Vorwürfe zugegeben habe.