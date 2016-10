„Wir sind froh, hier zu sein“

Wenn im vergangenen Winter ein Flüchtling im Mannheimer Hauptbahnhof herumirrte, war wieder einmal die Zeit der Bahnhofshelfer gekommen. "Es waren Frauen mit Babys, kleine Kinder, junge Männer. Wegen Verspätungen oder weil sie vor Erschöpfung im Zug eingeschlafen waren, bekamen sie ihren Anschluss nicht. Sie konnten keine lateinischen Buchstaben auf den Anzeigetafeln lesen, verstanden die Bahnhofsdurchsagen nicht. Viele waren auch viel zu dünn angezogen. Sie hatten keine Socken, keine Winterjacken, manche waren krank, hatten kein Geld für Essen", erzählt Natice Orhan-Daibel und sagt: "Wir haben sie dann mit dem Nötigsten ausgestattet."

Die 44-Jährige hat im vergangenen Jahr die Initiative "Bahnhofshelfer" gestartet. Gestern wurde sie im Rahmen des Weltfests im Theater Pfalzbau für ihr Engagement als eine von vier Personen mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Bereits um 11 Uhr versammelten sich mehrere Hundert Menschen auf dem Berliner Platz zu einem Mitmachkonzert. Es wurde dabei getrommelt, geklatscht und gepfiffen. "Ich bin seit sechs Monaten hier in Ludwigshafen", erzählte Amanuel Senait, der zwei Schlaghölzer mitgebracht hatte und beide im Takt immer wieder zusammenschlug. Der Eritreer betonte: "Ich fühle mich hier willkommen, die Leute in Ludwigshafen sind wirklich sehr nett." Lautstark zogen die Teilnehmer zum Pfalzbau. Dort gaben im Gläsernen Foyer Volker Staub und seine Mitstreiter des One Earth Orchestra ein besonderes Konzert. "Volker Staub ist ein Künstler, der zeigen möchte, dass die Welt groß ist und dass sie sehr viele Menschen hat", betonte Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch, der seinen Willkommensgruß in verschiedenen Sprachen verlas.

Preisträgerinnen Während des Festwochenendes Offene Welt vergaben die Pfalzbau-Bühnen Ludwigshafen einen Ehrenpreis an vier Ludwigshafener Bürgerinnen, die sich der Integration und Willkommenskultur widmen. Für besonders langjähriges Engagement wurde die Mitbegründerin und Vorsitzende des Vereins "Respekt: Menschen!", Marianne Speck, ausgezeichnet. Dolly El-Gandhour und Monika Doll bekamen den Preis für die Unterstützung und Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt. Natice Orhan-Daibel wurde als Kulturbotschafterin ausgezeichnet. Der Ehrenpreis der Offenen Welt ist mit jeweils 500 Euro dotiert und wird von der BASF SE gefördert.

Spezielle Komposition

Aus Begegnungen mit Musikern aus verschiedenen Kulturen, darunter auch Bürger aus Ludwigshafen, hatten Staub und seine Kollegen spezielle Kompositionen zusammengestellt. Das Orchester bestand aus Streichern, es gab ein Akkordeon und diverse Schlaginstrumente. Der Titel lautete "Unser Meer". Gespielt wurden ein ruhiges deutsches Volkslied aus dem 17. Jahrhundert sowie ein syrisches Liebeslied, ein Volkssong aus Bulgarien und ein Stück aus Israel.

Bemerkenswert war der Auftritt des Afghanen Ustad Ghulam Hussain, der auf der Rubab, dem Nationalinstrument der Volksgruppe der Paschtunen, ein Stück aus seiner Heimat präsentierte. Aus dem Senegal hatte unterdessen der Trommler und Tänzer Modou Seck diverse Melodien mitgebracht. "Das ist richtig gut", befand Magdalena Sinn, die zu den Schlägen des Afrikaners mitklatschte und sagte: "Ich finde es wichtig, hier dabei zu sein. Ich möchte für die Willkommenskultur kämpfen und zeigen, dass Deutschland nicht rechts ist."

Essen aus aller Welt

Unter den Zuhörern im Gläsernen Foyer waren zahlreiche Flüchtlinge wie Mohammad Al-Hamam, der mit seiner Frau und zwei Kindern dem Konzert lauschte: "Natürlich vermissen wir unsere Heimat. Aber solange dort gekämpft wird, wollen wir nicht zurück. Deshalb sind wir froh, hier zu sein."

Am Nachmittag gab es Essen aus aller Welt. Vor allem junge Leute aus verschiedenen Nationen wie Griechenland, Mongolei, Syrien, Afghanistan, Thailand und auch Deutschland präsentierten landesspezifische Gerichte wie Falafel sowie die Bräuche ihrer Kultur.

"Seit längerem kommen keine Geflüchteten mehr am Mannheimer Hauptbahnhof an, aber es bleibt weiterhin viel zu tun für uns. Wir begleiten Geflüchtete bei Behördengängen und helfen bei der Wohnungs-, Job- und Sprachkurssuche", erzählt Orhan-Daibel. Gestern war nun Zeit, um für Ihre Arbeit "Danke" zu sagen.