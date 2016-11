„Zeichen gegen Kinderarmut setzen“

Die "KinderVesperKirche" wolle auf etwas aufmerksam machen, "was tatsächlich auch in unserer Stadt ein ganz großes Thema ist", erklärt Pfarrer Götz Geburek. "Auch wenn es nicht oft und vor allen Dingen oft auch nur hinter vorgehaltener Hand kommuniziert wird - das ist nämlich die Frage von Kinderarmut."

Jedes dritte Kind im Stadtteil Süd sei hiervon bedroht, berichtet Iris Hook vom Gemeindepädagogischen Dienst (GDP), "und wir wollen ein Zeichen setzen gegen diese Kinderarmut." Von Montag bis Freitag, 14. bis 18. November, wird unter dem Dach der protestantischen Jugendkirche der Versöhnungskirche in der Ludwig-Börne-Straße zum mittlerweile fünften Mal ein solches Zeichen gesetzt: 240 Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule werden in dieser Zeit bei der "KinderVesperKirche" begrüßt.

"Der Kirchenraum wird dann zum Gastraum", führt Uwe Lieser, ebenfalls vom GPD, aus. Alle Schüler werden hierbei jeweils an einem Tag zum gemeinsamen Essen mit allen Beteiligten der Aktion eingeladen. "Einladung ins Gasthaus des Lebens" lautet auch das Motto der Veranstaltung: "Das Essen ist der eine Teil", erläutert Geburek. "Aber hier geht es um mehr, wir wollen den Kindern auch Erfahrungen ermöglichen, die sie in ihrem normalen Alltag häufig nicht machen". So sorgen drei Oberstufenklassen der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz an der Berufsbildenden Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft (BBS SGH) mit verschiedenen Workshops für ein Spiele-Angebot.

Hauptsponsor ist der Verein "Adler helfen Menschen", der die "KinderVesperKirche" von Anfang an unterstützt, wie Geburek sagt.

Begleitend lädt die Kirche zu einem Programm zum Thema "Kinder- und Jugendarmut" ein. Die Eröffnung der "5. KinderVesperKirche" mit Dekanin Barbara Kohlstruck, Sibylle Messinger von der Stadtverwaltung und Udo Scholz von "Adler helfen Menschen" findet am Montag, 14. November, 18.30 Uhr, statt. Peter Rahn, Professor an der Hochschule Ludwigshafen, hält hier einen Vortrag zum pädagogischen und politischen Umgang mit Kinderarmut. Am Mittwoch, 16. November, folgt um 19 Uhr ein Politisches Abendgebet, und am Freitag, 18. November, findet zwischen 14 und 16.30 Uhr ein großes Familienfest statt. Auch eine Autogrammstunde mit Spielern der Mannheimer Adler ist geplant. Schließlich veranstalten die "KinderVesperKirchen" Ludwigshafen und Mannheim am 24. November, 15 Uhr, eine gemeinsame "Brot-Teil-Aktion" auf der Konrad-Adenauer-Brücke. mav