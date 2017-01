Freude über die Silbermedaille bei der Leichtathletik-EM: Lisa Ryzih. © dpa

Ludwigshafen. Die "Stadt des Sports" denkt wehmütig an vergangene bessere Zeiten: Beim "Blick zurück" auf das abgelaufene Sportjahr hatten die Ludwigshafener einst die Qual der Wahl: Da gab es Olympiasieger wie Alois Bierl (Rudern) und Heike Drechsler (Leichtathletik), Weltmeisterinnen wie Ute Enzenauer (Rad) und Andrea Klapheck (Rudern), Olympiateilnehmer mit Medaillen wie Heinz Kiehl, Hans-Jürgen Veil (beide Ringen), Philipp Fürst (Turnen), Jürgen Brecht (Fechten) und Weltmeister wie Claudio Passarelli (Ringen) oder Europameister wie Claudia Leistner (Eiskunstlauf) oder Rolf Krauß (Ringen).

Viele Ludwigshafener Sportler machten einst den Namen ihrer Heimatstadt als "Stadt des Sports" bekannt. Nicht vergessen - aber vorbei. Als sich am 2. Dezember die Jury zur Wahl des Sportlers des Jahres 2016 traf, stand schon vorher fest, wer die Nummer Eins sein würde: Stabhochspringerin Lisa Ryzih (ABC) war im Sommer Olympiateilnehmerin in Rio und Vize-Europameisterin - sie sorgt seit Jahren dafür, dass Ludwigshafen in den Siegerlisten der Leichtathleten einen vorderen Platz findet. Sportverbandschef Winfried Ringwald: "Die Zeiten haben sich geändert - wir sind inzwischen froh, wenigstens ein internationales Aushängeschild zu besitzen."

"Erste Wahl" in den großen Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball oder Tennis - in Ludwigshafen Fehlanzeige. Die Stadt freut sich schon über die Erfolge der TSG Friesenheim in der zweiten Handball-Bundesliga - aber im Fußball sind die Ludwigshafener mit dem FC Arminia 03 als ranghöchstem Club fünftklassig geworden. Nun müssen die Fußballfans sogar fürchten, dass 2017 die Arminen (Oberliga), der Ludwigshafener SC (Verbandsliga) und der BSC Oppau (Landesliga) den Klassenerhalt verpassen.

"Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass wir in vielen Sportarten nicht mehr die erste Geige spielen," gibt Ringwald zu. In "kleineren" Sportarten wie Faustball (TB 1889 Oppau), Wasserball (WSV Vorwärts) oder Prellball (TSV) mischen Ludwigshafener Mannschaften zwar national oben mit - aber die echten "Knaller" sind das nun mal nicht: "Wir haben rund 45 000 Mitglieder in 145 Sportvereinen - das ist schon etwas," sieht Ringwald den Sport insgesamt gut aufgestellt. Nur: Wäre da nicht Lisa Ryzih aus Omsk (Sibirien), wäre die Stadt in keiner größeren Siegerliste vertreten. rs