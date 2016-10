Ziel: Armut praktisch lindern

Seit 2008 gibt es im Hemshof das Mehrgenerationenhaus (MGH), es befindet sich im Erdgeschoss des Hauses der Diakonie. Seit 2009 wird hier zweimal die Woche der Kindermittagstisch angeboten, der sich an Kinder, Jugendliche, aber auch Angehörige von Familien richtet, die sich ein tägliches frisch zubereitetes Essen nicht leisten können.

Michael Graf, Leiter des Projekts MGH, beobachtet dort oft kleine Kinder - "höchstens erste Klasse" - die allein hereinkommen, den Schulranzen absetzen, ohne Scheu ihr Essen bestellen und dabei einen äußerst selbstständigen Eindruck machen, was er ganz bewundernswert findet: "Die Kinder aus schwierigen Verhältnissen sind oft robuster als man denkt, da sie schon früh lernen, allein zurecht zu kommen."

Schicke Kleidung mit Flecken

Kinderarmut: Forderungen aus Politik und Verbänden Das Thema Kinderarmut hat in den vergangenen Wochen in Ludwigshafen zu Diskussionen geführt. CDU und Linke fordern von der Stadt einen Armuts- und Reichtumsbericht für Ludwigshafen. Dieser Bericht müsse dann aber auch in konkrete Maßnahmen münden, mahnt CDU-Stadträtin Wilhelma Metzler. Auch die SPD-Fraktion und der Stadtjugendring haben sich bereits für ein städtisches Handlungskonzept ausgesprochen. Die Grünen im Rat sehen "die Kommunalpolitik im Zugzwang": Die Stadt brauche eine eigene Strategie, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann. Nach Ansicht der FWG-Fraktion muss die Stadt auf stärkere Unterstützung durch Bund und Land bestehen. Die Alfa-Fraktion sieht bei dem Thema nur wenig kommunale Spielräume. Die aktuelle Diskussion laufe "aus dem Ruder", so Fraktionschef Andreas Kühner. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat sich für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze ausgesprochen. fab

Der Mangel an Lebensstandard fördere wiederum weitere negative Umstände: Wer beispielsweise mit knurrendem Magen in der Schule sitzt oder wessen Gedanken sich um die familiären Probleme drehen, der kann sich im Unterricht nicht konzentrieren. Die Folgen sind schlechte Noten, oft bleiben Kinder weit unter ihren geistigen Fähigkeiten und machen nicht den Schulabschluss, zu dem sie eigentlich fähig wären. Äußerlich sehe man den Kindern die Armut oft nicht an, so der Leiter des MGH. "Sie tragen schon schicke Kleidung, doch bei manchen fällt der schlechte Pflegezustand auf : Das T-Shirt hat Flecken, die Schuhsohle löst sich ab." Für einen geringen Betrag können sich die Kinder in der Kleiderkammer "Fliegenpilz", die dreimal die Woche geöffnet hat, neue Sachen aussuchen.

Auch das Essen ist nicht gratis, es kostet für Kinder 50 Cent, für Erwachsene 2,50 Euro, inklusive Nachtisch. "Durch den Preis, auch wenn er gering ist, wollen wir den Kindern sagen, dass das Essen einen gewissen Wert hat. Sie sollen es schätzen lernen", meint Graf. "Wir kontrollieren nicht, ob die Personen, die zum Essen kommen, auch tatsächlich bedürftig sind, denn damit würden wir eine Grenze ziehen zwischen arm und mittelständisch. Wir wollen Grenzen überwinden."

Gekocht wird von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, und zwar frisch, ohne Fertigprodukte, ohne Schweinefleisch und generell fleischarm. Finanziert wird der Kindermittagstisch durch Spenden. Die Aktion findet montags und donnerstags statt, pro Tag werden 20 bis 25 Essen ausgegeben. "Manchmal kommen auch Kinder, bei denen zwar keine finanzielle Not besteht, aber beide Elternteile arbeiten", erzählt die ehrenamtliche Köchin Bettina Seitz, während sie den vegetarischen Nudelauflauf auf die Teller füllt. Da es den Mittagstisch schon lang gebe, haben manche Kinder ihn während ihrer kompletten Grundschulzeit genutzt.

"Das MGH bietet großes Potenzial für unbürokratische, schnelle Lösungen", meint Graf. Der Standort ist gegenüber der Goethe-Grundschule. Im unmittelbaren Einzugsbereich des MGH im Hemshof sind 23,2 Prozent der Haushalte kinderreich (mindestens drei Kinder), stadtweit sind es durchschnittlich 14,6 Prozent. Der Anteil junger Migranten liegt bei 76,6 Prozent, im stadtweiten Durchschnitt sind es 49,7. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt im Hemshof 5,8 Prozent, im stadtweiten Mittel 3,6 Prozent, während die Anzahl der Kinder in Familien mit "Hartz IV" hier 43 Prozent und in gesamt Ludwigshafen im Durchschnitt 26,1 Prozent beträgt.

Aus diesen Zahlen, die das Jugendamt ermittelt hat, lässt sich ablesen, dass eine unsichere und benachteiligende Lebenssituation für eine große Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Hemshof besteht. Das MGH versucht, mit seinem Angebot Teil einer Infrastruktur für Familien zu sein, in dem es außer dem Mittagstisch auch Spiel- und Kreativgruppen, Lernpaten, Hausaufgabenbetreuung, eine Kinderkleiderkammer oder Ferienspielaktionen anbietet.