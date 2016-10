Ziel: nachhaltige Stadtentwicklung

China will lernen - auch von Städten in der Metropolregion. Beim deutsch-chinesischen Bürgermeisterforum diskutierten gestern in Ludwigshafen Stadtchefs aus beiden Ländern über Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung. 22 Vertreter aus der Volksrepublik hatten bei der Veranstaltung im Stadtratssaal die Möglichkeit, sich mit ihren deutschen Amtskollegen auszutauschen.

Themen waren unter anderem die kohlenstoffarme Stadtentwicklung, der Strukturwandel und auch die Bürgerbeteiligung. Oberbürgermeisterin Eva Lohse eröffnete gestern Morgen das Forum. Die Präsidentin des Deutschen Städtetages betonte: "Städtepartnerschaften werden immer wichtiger. Für uns ist das eine tolle Sache, dass wir uns hier fachlich austauschen können."

Ludwigshafen als Gipfelstadt

Seit 1982 besteht die deutsch-chinesische Kooperation zum Thema "Städtebau und Stadtmanagement". Doch erst zum achten Mal fand nun ein offenes Forum statt, in dem diskutiert werden konnte. "Dass Ludwigshafen nun zu den acht Gipfel-Städten zählt, freut mich als Pfälzer natürlich ungemein", erklärte Jürgen Steiger von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der die 14-tägige Rundreise für die chinesischen Bürgermeister und Mitglieder von Provinz- und Bezirksregierungen der Volksrepublik organisiert und seit vielen Jahren in Peking lebt.

Gu Jinshan, Delegationsleiter und Generaldirektor der städtischen Kommission für Wohnungsbau und Stadt-Land-Entwicklung der Stadt Shanghai, machte klar: "Wir wollen unsere Städte durch Erfahrungsaustausch weiterentwickeln und auch neue Freundschaften schließen. Ludwigshafen ist sehr interessant."

Für die Stadt Mannheim nahm Bürgermeister Michael Grötsch am Forum teil. Er betonte, dass sich in Mannheim in den zurückliegenden 20 Jahren ein erheblicher Strukturwandel vollzogen habe. "Die Ansprüche und Bedarfe von Unternehmen wie auch von Bürgern haben sich in den letzten Jahren geändert", so Grötsch. "Daher ist es eine der zentralen Aufgaben unserer Wirtschaftsförderung, mit den Bestandsunternehmen in Mannheim in ständigem Kontakt zu stehen, um zu erfahren, welche Standortfaktoren für sie besonders wichtig sind." Gleichzeitig soll für Hochschulabsolventen ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld geschaffen werden. "Sie sind unsere Fach- und Führungskräfte von morgen, die gefördert werden müssen, damit Mannheim eine starke Stadt mit einer florierenden Wirtschaft bleibt", erklärte Grötsch.

Die Delegation wird heute Bombardier in Mannheim besuchen. Ein geplanter BASF-Werksbesuch wurde aufgrund der Explosion vor einer Woche abgesagt.