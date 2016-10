Zwei Tote nach Explosion bei BASF

Bei einer Explosion im Landeshafen Nord der BASF sind am Montagvormittag mehrere Menschen verletzt worden.

19:15 Uhr: Ein weiterer BASF-Mitarbeiter ist ums Leben gekommen - das teilt der Konzern soeben mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind demnach zwei Mitarbeiter verstorben, sechs wurden schwer verletzt, weitere leicht. Zwei Personen werden noch vermisst. "Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien", sagt Uwe Liebelt, BASF-Werksleiter Standort Ludwigshafen.

17:54 Uhr: "In Gedanken bin ich bei den Angehörigen des Todesopfers und den bangenden Familien der Vermissten. Allen Verletzten sende ich meine besten Genesungswünsche", so Malu Dreyer (SPD) in einer Mitteilung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin dankte darin auch den Einsatzkräften.

Wichtige Telefonnummern für Betroffene Informationstelefon der Feuerwehr 0621 5708-6000 Bürgertelefon 0800/5050500 Umweltzentrale 0621/60-4040

17:44 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat auf der Pressekonferenz in Ludwigshafen den Angehörigen der Verletzten und Vermissten seine "tiefe Anteilnahme" ausgesprochen. Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner zeigte sich laut einer Mitteilung betroffen über das Unglück: "In Gedanken bin ich bei den Opfern dieser Tragödie und ihren Angehörigen. Wir alle hoffen, dass sich die Zahl der Opfer nicht erhöht."

17:40 Uhr: Die Koalitionsfraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags planen eine Sondersitzung. Die zuständigen Ausschüsse sollten darüber beraten, wie es zu dem Vorfall kam und welche Folgen sie für Menschen und Umwelt in der Region habe, teilten die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen in Mainz mit. "Die Explosion auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen erfüllt uns mit großer Sorge." Ob die Sondersitzung noch in dieser Woche ansteht, war zunächst offen.

17:33 Uhr: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken will sich noch heute ein Bild von dem Katastrophenort machen. "Oberstes Ziel ist jetzt der Schutz der Belegschaft, der Bevölkerung und der Umwelt", sagte Höfken einer Mitteilung ihres Ministeriums zufolge. "Dazu stehen wir mit der BASF in engem Kontakt."

17:21 Uhr: Aus Sicherheitsgründen seien nach der Explosion insgesamt 14 Anlagen heruntergefahren worden. Dabei hätten sich Fackeln gebildet, weil Stoffe in Leitungen verbrannt werden mussten. Betroffen waren auch zwei sogenannte Steamcracker. Diese seien das Herzstück des Werks, an dem eine ganze Reihe an chemischen Grundbausteinen für die Produktion entstehen, hieß es.

17:20 Uhr: Laut dem Ärztlichen Direktor der BASF, Stefan Lang, gab es sechs Schwerverletzte und mindestens einen Leichtverletzten. Weitere Leichtverletzte hätten sich möglicherweise selbst in ärztliche Behandlung begeben.

17:10 Uhr: Der Zwischenfall ereignete sich Behörden zufolge gegen 11.20 Uhr im Landeshafen Nord an einer Rohrleitungs-Trasse. Vor der Explosion sei zunächst eine Versorgungsleitung in dem Hafengebiet in Brand geraten, sagte Werkleiter Uwe Liebelt. Als die Feuerwehr zum Löschen eingetroffen sei, "kam es dann zu einer Explosion".

16:50 Uhr: Die Folgen sind für die BASF noch unklar. "Der wirtschaftliche Schaden ist nicht mein großes Problem heute", sagte der Werkleiter Uwe Liebelt.

16:42 Uhr: Im Einsatz seien 100 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen sowie 62 Mann der Werksfeuerwehr. Auch Notfallseelsorger sowie weitere Rettungskräfte seien vor Ort, so Peter Friedrich, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen.