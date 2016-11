Zwölf Jahre Haft für 22-Jährigen

Auf diesem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof ereignete sich in der Nacht zum 23. März die Bluttat, die das Landgericht Frankenthal verhandelt hat. © cs

Frankenthal. Ein 22-jähriger Mann aus Ludwigshafen muss für zwölf Jahre ins Gefängnis, weil er im März einen Bekannten auf einem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof in der Nacht mit fünf Messerstichen getötet hat. Die Erste Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts verurteilte ihn wegen Totschlags. In das Strafmaß rechnete die Kammer auch zwei Körperverletzungsdelikte ein. Der Täter hatte im November nämlich auch seinen eigenen Vater verprügelt und drei Wochen später einen jungen Mann zum wiederholten Mal mit Fausthieben und Fußtritten schwer verletzt.

Staatsanwalt Kai Ankenbrand hatte in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren gefordert. Während des Prozesses hatte der Angeklagte die fünf tödlichen Messerstiche zugegeben, allerdings behauptet, dass sowohl er als auch sein Opfer LSD zu sich genommen hätten. Dies entkräftete der sachverständige Gutachter Harald Dreßing, der angesichts der Umstände keinen Konsum dieser Droge erkennen konnte. Zum Auftakt des Verhandlungstages hatte der Angeklagte zudem seinen Rechtsanwalt Hans Ulrich Beust entpflichten wollen, weil er sich von diesem nicht ausreichend vertreten sah. Dies lehnte die Strafkammer allerdings ab. In seinem Plädoyer stellte Beust klar, dass sich ein Rechtsanwalt nicht an den Wünschen, Vorstellungen oder dem Willen seines Mandanten, sondern an den Realitäten zu orientieren habe. Er hielt eine Strafe von nicht mehr als zehn Jahren für angemessen. (bjz)