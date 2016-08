Weniger Betrieb auf der Weinstraße

Rhein-Neckar. Kaum zu glauben: Der 31. Erlebnistag "Deutsche Weinstraße" hatte am Sonntag acht Stunden lang zwischen Schweigen-Rechtenbach und Bockenheim strahlenden Sonnenschein, wolkenlosen Himmel und hochsommerliche Temperaturen zu verzeichnen - doch die Fans blieben vielerorts trotzdem aus. "Wir gehen in diesem Jahr von nur 180 000 bis 200 000 Besuchern aus," sagte der etwas konsternierte Cheforganisator Detlev Janik kurz vor Ende dieses längsten Weinfestes der Bundesrepublik. "Das sind deutlich weniger als vor einem Jahr", bedauerte der sichtlich enttäuschte Janik. 2015 waren nach inoffiziellen Schätzungen rund 250 000 Besucher an die gastronomisch "aufgeladene" Touristikroute gekommen.

Damals waren die Temperaturen mit erträglichen 25 Grad allerdings auch deutlich niedriger als in diesem Jahr: "Wir hatten heute mit 34 Grad Celsius den wohl heißesten Erlebnistag seit 1985", bilanzierte Janik, "da sind viele potenzielle Besucher lieber zum Badesee als an die Weinstraße gefahren." Auch Winzer wie Werner Koch in Hainfeld, bei dem im Weingarten trotzdem Hochbetrieb herrschte, waren etwa überrascht: "Eigentlich hatten wir mit deutlich mehr Besuchern gerechnet..."

Getränkestände gefragt

Wer dennoch die vielen Weinstände entlang der Deutschen Weinstraße in den Dörfern und unter freiem Himmel ansteuerte, hatte vor allem "Flüssiges" im Sinn: "Im vergangenen Jahr waren meist die Küchen mit ihren kulinarischen Angeboten, heute eher die Getränkestände mit frischen Getränken gefragt," sagte Janik. Noch eine Beobachtung: Viele Weinstraßen-Besucher bogen nach einiger Zeit auf die unterhalb der Touristikroute liegen Dörfer ab - dort gab es mehr Platz und Ruhe.

Wo es viel Wasser gab, hatten die vielen Tausend Radler, Skater und Schoppenbummler ihr Vergnügen - zum Beispiel am Mittelpunkt der Deutschen Weinstraße in Diedesfeld, wo ihnen unverhofft heftige Erfrischung aus einem Hydranten präsentiert wurde. Janik: "Das war ein echter feuchtfröhlicher Gag."

In Maikammer wurde ein ernsthafteres Schauspiel als Straßentheater angeboten: "Die Hochzeit von Kana". Da blieben viele Hundert Besucher auch ohne nasses Angebot stehen. Wo eine der zwölf Stationen mit "Himmlischen Häppchen" samt Getränk für fünf Euro lockte, stauten sich ebenfalls oft die Menschenmassen.

Bei der Eröffnung in Klingenmünster unmittelbar neben der Klosterkirche aus dem 7. Jahrhundert läuteten die Glocken, als der evangelische Kirchenpräsident Christian Schad und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann nach dem "ökumenischen Startschuss" aufs Fahrrad kletterten und gemeinsam Richtung Norden nach Eschbach radelten. Janik und die Pfälzer Weinkönigin Julia Kren (Meckenheim), die nur hinterherradeln konnten, wunderten sich: "Die waren weitaus schneller als wir zwei."

Die vielen Tausend Erlebnistags-Fans, die trotz Hitze oft mit Kind und Kegel (und gelegentlich auch mit Hund im Radanhänger) unterwegs waren, trugen dem Motto "Himmlische Pfalz" Rechnung: Sie durchstreiften Regionen im derzeit saftiggrünen Rebenlaub mit kirchlichen Namen aus zumindest einst kirchlichem Lebensraum wie Bischofsweg (Mußbach), Bischofsgarten (Forst und Wachenheim), Jesuitengarten (Königsbach), Kirchenstück (Forst), Herrgottsacker (Deidesheim), Höllengrund (Kleinkarlbach), Pfaffengrund (Hambach) oder Paradiesgarten (Deidesheim). Einige Kirchen waren wohl auch deshalb am Sonntag geöffnet und luden zu einer kurzen Andacht ein.

Gastronomische "Trittbrettfahrer"

Andernorts wurden am Sonntag ohnehin "kirchliche Feste" gefeiert - traditionsreiche Kirchweihen im Schatten des "Weinstraßentages" oder als eine Art gastronomische "Trittbrettfahrer": In Bockenheim, Ruppertsberg, Klingenmünster, Burrweiler und Birkweiler fanden die traditionellen Kirchweihen statt - in Edenkoben waren das Schlossfest auf der Villa Ludwigshöhe und in Wachenheim das Burgfest für viele einen Abstecher wert.