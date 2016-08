Muslim-Gemeinschaft Ahmadiyya

30.08.16 Die Frankenthaler Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat freut sich in Frankenthal im Beisein von Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad den Grundstein zum Bau ihrer Noor-Moschee (Haus des Lichts) legen zu koennen, hier der Kalif mit den Glaeubigen nach der Grundsteinlegung bei einer Andacht

Betreiber der künftigen Noor-Moschee in Frankenthal ist die Ahmadiyya Muslin Jamat, eine Gemeinschaft von Muslimen, die 1889 in Indien gegründet wurde. Nach eigenen Angaben stellt sie mit zehn Millionen Mitgliedern die weltweit größte Gemeinschaft unter den organisierten Muslimen dar. Ahmadiyya finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Ihr Hauptsitz befindet sich in London.

Sie gilt auch nach Angaben des Zentralinstituts Islam Archiv Deutschland mit Sitz in Soest als eine friedliche und tolerante Gemeinschaft, die allerdings Mission betreibe, so Zentralinstitutsleiter Mohammad Salim Abdullah.

In Deutschland ist die Ahmadiyya die kleinste muslimische Gemeinschaft, wenngleich sie durch Aktivitäten wie Aufräumarbeiten am Neujahrsmorgen in den Städten immer wieder auf sich aufmerksam macht.

Nach Angaben des Zentralinstituts gehören der Ahmadiyya in Deutschland etwa 38 000 der rund 4,9 Millionen Muslime an. Der weitaus größte Teil in Deutschland sind die Sunniten mit 3,8 Millionen. Etwa 1,1 Millionen Muslime sind Schiiten, darunter 200 000 Aleviten.

In Deutschland gibt es etwa 220 Moscheen. Hinzu kommen bis zu 500 Gebetshäuser. Alleine in der Region listet die Internet-Seite "moscheesuche.de" mehr als 40 muslimische Gebetsstätten auf. Die größte ist die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim, in der etwa 2500 Gläubige Platz haben. bjz