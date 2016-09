Messerstiche im Drogennebel?

An dieser Unterführung zwischen Limburgerhof und Ludwigshafen geschah in der Nacht zum 23. März die Bluttat.

Von unserem Redaktionsmitglied

Bernhard Zinke

Frankenthal. "Keine Ahnung! Ich weiß nicht!" - das ist der Ausdruck, den der Angeklagte Thomas M. (alle Namen geändert) in seinen Ausführungen am häufigsten benutzt. Seine Erinnerungen an die Tat verschwimmen offensichtlich im Drogennebel. Gleichwohl gibt M. zum Auftakt des Prozesses zu, dass er mit einem Messer zugestochen und damit sein Opfer Benny W. tödlich verletzt hat.

Für diese Tat muss sich der 22-jährige Angeklagte seit Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Totschlag. Vor Gericht äußert sich der Angeklagte nun zu den Vorgängen in der Tatnacht vom 22. auf den 23. März. Allerdings ergibt sich nur durch permanentes Nachfragen der Vorsitzenden Richterin der Ersten Strafkammer, Alexandra Ulrich, und Staatsanwalt Kai Antenbrand ein Bild von den Vorgängen, die sich auf dem Radweg zwischen Ludwigshafen und Limburgerhof unterhalb der B 9 zugetragen haben. M. kann sich weder klar äußern, noch hat er scheinbar klare Erinnerungen an die Tat.

"Er hat mich voll stier angeguckt"

Danach haben M. und W. gemeinsam Marihuana geraucht und LSD genommen. Sie seien auf dem Radweg unterwegs gewesen. W. sei vorausgelaufen, habe sich plötzlich umgedreht und M. angerempelt. "Er hat mich voll stier angeguckt", behauptet M. Dann habe er ein gelb-schwarzes Messer bei W. bemerkt und gedacht, er wolle ihn angreifen. Daraufhin habe er sein eigenes Messer gezückt und zugestochen. Daraufhin sei W. zurückgesprungen und habe überrascht geschrien, was das solle. "Das war, wie als ob er nach einem Trip wieder zu sich kommt", beschreibt M. die Situation. Dann sei W. erneut auf ihn zugekommen. Er habe sich bedroht gefühlt und deshalb wieder zugestochen, sagt der Angeklagte. Wie oft, weiß er nicht mehr, sagt er auf Nachfrage des Gerichts. "Ich war auf LSD, ich hatte Angstzustände", sagt M., den Blick nach unten gesenkt und mit der Hand immer wieder gestikulierend. Und er habe befürchtet, dass ihn Bekannte "abzocken" wollten.

Schüler hatten den Leichnam kurz nach drei Uhr auf dem Radweg entdeckt, als sie von einem Discobesuch in Ludwigshafen nach Hause radelten. "Wir dachten noch, es ist ein Betrunkener", schildert der 18-Jährige die Situation. Im Licht der Fahrradlampe hätten sie dann die Blutlache entdeckt, in der das Opfer lag. Seine Augen seien offen und starr gewesen. Deshalb hätten sie auch keine erste Hilfe mehr geleistet, sondern sofort die Polizei alarmiert. Die Polizei fand am Tatort kein gelb-schwarzes Messer.

Verdächtiger und Opfer hatten sich nach Angaben von M. bei einer Fortbildungsmaßnahme der Arbeitsagentur kennengelernt, angefreundet und gemeinsam Drogen konsumiert. Dann habe man die Idee gehabt, in einem leerstehenden Haus außerhalb von Ludwigshafen selbst Marihuana anzubauen. Die anfängliche Euphorie W.s habe jedoch immer mehr nachgelassen, und er habe ihn immer wieder zur Umsetzung des Vorhabens motivieren müssen, so der Angeklagte. Damit verbunden war offensichtlich auch der Wunsch von Thomas M. nach einem Ortswechsel. "Ich wollte weg von Lu. Da waren zu viele Leute, die mich stressen wollten."

Weitere Gewaltdelikte

Im Prozess spielen auch weitere Gewaltdelikte eine Rolle, die Thomas M. verübt haben soll. Etwa soll er seinen eigenen Vater verprügelt haben. Und auch sein späteres Opfer soll er vorher bedroht haben. So soll er nach Zeugenaussagen auf dem Weg von W.s Wohnung zum Bahnhof die Worte "Kill you" in großen Buchstaben auf den Bürgersteig geschrieben haben - quasi als Erinnerung für sein späteres Opfer. Als er einen Böller in W.s Wohnung gezündet habe, sei dieser stocksauer geworden, woraufhin M. ein Messer gezückt habe, berichten mehrere Bekannte von W. Auch W.s Freundin weiß von Morddrohungen, die M. gegenüber Benny W. wohl ausgestoßen habe. Nachrichten über den Kurznachrichtendienst WhatsApp sprechen eine deutliche Sprache.

Freunde und Eltern beschreiben das Opfer als freundlichen, gutmütigen und hilfsbereiten Menschen, der niemals aggressiv gewesen sei. "Seine Waffe war das Wort und ein spitzer Bleistift", sagt sein von der Mutter getrennt lebender Vater, den W. gelegentlich besuchte. Vom intensiven Drogenkonsum seines Sohnes habe er allerdings erst nach dessen Tod durch die Akteneinsicht und die Wohnungsauflösung erfahren. Auch von einer Bedrohung durch M. habe der Vater nichts gewusst.