Vater lebensgefährlich verletzt

Alle Bilder anzeigen Absperrbänder vorm Dreifamilienhaus in der Altlußheimer Straße (links): Die Ermittlungen der Kriminaltechniker dauerten bis in den Nachmittag. Die Wohnung der Familie liegt im ersten Obergeschoss des Gebäudes am Ortseingang Neulußheims (r. o.). Ein Beamter macht Aufnahmen des Eingangsbereiches, der noch blutbespritzt ist. © Priebe

Neulußheim. "Die Leute hatten ein Riesenglück, dass die medizinische Versorgung so schnell einsetzte, sonst hätte es schlimmere Folgen haben können", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim am Tag nach dem Geschehen. Wie schlimm die Folgen des Familiendramas in der Altlußheimer Straße bei den drei Beteiligten genau sind, kann er nicht sagen. "Sie werden alle noch in der Klinik behandelt und konnten noch nicht vernommen werden."

Wie in den digitalen Ausgaben unserer Zeitung berichtet, erlitten ein Ehepaar und ihr Sohn bei einer Auseinandersetzung Schnitt- und Stichverletzungen, die beim Familienvater als lebensgefährlich eingestuft wurden. Was genau passiert ist am frühen Samstagmorgen in der Wohnung im ersten Obergeschoss des Dreifamilienhauses, können die Ermittler noch nicht sagen. Es gebe allerdings keine Anhaltspunkte, dass es weitere Beteiligte gibt, sagte der Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung.

Nachbarn hatten laute Schreie der Frau gehört und die Polizei alarmiert. Die fand die drei Schwerverletzten gegen 6.30 Uhr in der Wohnung vor. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie zwei lange Messer vorm Haus auf dem Gehweg abgelegt wurden, danach habe der Rettungsdienst blutüberströmte Menschen auf Tragen aus dem Haus gebracht.

Per Rettungshubschrauber in Klinik

Der Vater - er soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein - wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik transportiert, Mutter und der etwa 30 Jahre alte Sohn im Rettungswagen. Vier Polizeiwagen, Polizeihunde, zwei Krankenwagen, ein Notarztwagen sowie der Hubschrauber sorgten für eine gespenstische Szenerie in der 6700-Einwohner-Gemeinde nahe Hockenheim. Die Ermittler sperrten den Abschnitt der Altlußheimer Straße am Ortseingang zwischen Wingert- und Tullastraße ab, die Kriminaltechniker waren bis gegen 14.30 Uhr im Einsatz.

Gestern lag das erst vor kurzem sanierte Haus still, die Absperrungen sind entfernt, die meisten Rollläden heruntergelassen. Blutspuren an der Haustür mit Markierungen der Ermittler und getrocknetes Blut auf der Schwelle zeugen aber von der Tragödie, die sich hier ereignet hat. Und die sich offenbar nicht ankündigte.

Ein Nachbar, der einige Häuser weiter wohnt und namentlich nicht genannt werden möchte, sagt, die Familie habe zurückgezogen gelebt: "Man hört und sieht sie kaum, seit sie vor circa zwei Jahren eingezogen sind". Von lautstarken Auseinandersetzungen innerhalb der Familie habe er nichts mitbekommen.

Die Häuser links und rechts des Tatorts seien derzeit unbewohnt, weiß der Anwohner, der samstagfrüh vom Rettungshubschrauber geweckt wurde, der über seinem Garten kreiste. Befragt habe ihn die Polizei im Lauf des Samstags nicht.

Heute erste Ermittlungsergebnisse

Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann ist die Familie nicht bekannt, er hat von den Ereignissen erst im Lauf des Samstags in der Gemeinde erfahren, von den Ermittlern sei er nicht kontaktiert worden: "Wir werden in solchen Fällen nicht von der Polizei informiert."

Die hofft, im Lauf des Montags erste Ergebnisse vorlegen zu können, wenn das der Gesundheitszustand der Beteiligten zulässt, sagte der Sprecher. "Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim konzentrieren sich derzeit auf das engere familiäre Umfeld", heißt es in der Mitteilung.

Fotostrecke und Video unter www.morgenweb.de