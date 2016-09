Pfleger sollen Senioren misshandelt haben

Drei Pflegekräfte stehen im Verdacht Bewohner eines Seniorenheims in Lambrecht misshandelt zu haben (Symbolbild).

Heim in Lambrecht (Pfalz) :

Lambrecht. Eine Pflegerin und zwei Pfleger eines Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Lambrecht (Pfalz) stehen im Verdacht, mehr als ein halbes Jahr lang Senioren misshandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo in Neustadt hat eigens zu diesem Vorgang eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die AWO hat, nachdem sie von den Vorwürfen erfahren hatte, selbst die Polizei alarmiert. Die Mitarbeiter seien bereits entlassen, bestätigte der Wohlfahrtsverband.

Die Misshandlungen sollen sich zwischen dem vergangenen Dezember und Mai zugetragen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung informieren. Um wie viele Fälle es sich handelt, wollte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber allerdings nicht verraten. "Wir stehen erst am Anfang". Und er wolle vermeiden, dass die bevorstehenden Befragungen von Zeugen durch Medienberichte entsprechend beeinflusst würden.

Nur in einem Fall wird die Staatsanwaltschaft konkret: Die 26-jährige tatverdächtige Pflegerin soll eine hochgradig demente Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie mit verschiedenen Gegenständen beworfen haben. Um welche Gegenstände es sich handelte, wollte die Staatsanwaltschaft ebenfalls aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten.

Angehörige persönlich informiert

In der vergangenen Woche habe ein Hinweis die Heimleitung und den Bezirksverband alarmiert, informiert die AWO in einer Pressemitteilung. "Wenn die Hinweise stimmen, dann haben drei Pflegekräfte einzelne ältere Personen im Seniorenhaus ,Lambrechter Tal' entwürdigend behandelt und davon Aufnahmen mit ihren Smartphones gemacht", heißt es in der Erklärung des Verbandes. Die AWO habe die Angehörigen umgehend persönlich informiert und sich bei Ihnen entschuldigt.

Der Geschäftsführer der AWO Pfalz, Markus Broekmann, macht deutlich: "Das wollen und müssen wir aufklären, und zwar lückenlos. Wenn das stimmt, worum es in diesen Vorwürfen geht, wäre das in keinster Weise tolerabel." Broekmann sieht in den mutmaßlichen Vorfällen die Menschenwürde der Betroffenen "erheblich verletzt". Die Vorgänge seien mit den Grundwerten der AWO nicht vereinbar.

Unterdessen informiert die Arbeiterwohlfahrt die Angehörigen aller Bewohner des Lambrechter Seniorenheims mit einem Schreiben. Darin fordert sie die Familienmitglieder auch auf, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie etwas beobachtet oder erfahren haben, was ihnen unangemessen vorgekommen sei. Broekmann bittet um Verständnis, wenn die Ermittlungsarbeiten Unruhe verbreiteten. Er bittet jedoch darum, die Arbeit der Polizei aktiv zu unterstützen.

Auch bei den Beschäftigten der AWO Pfalz sei die Verunsicherung groß. Der Verband schule zwar seine Mitarbeiter regelmäßig und gezielt dafür, wie man Anzeichen von Misshandlungen erkennt und damit umgeht. Aber das sei bislang Theorie gewesen. "Niemand von uns hätte es je für möglich gehalten, dass wir das einmal erleben", so Broekmann.

Von unserem Redaktionsmitglied Bernhard Zinke