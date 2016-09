„Ich hatte Angst, er tut sich etwas an“

Frankenthal. Wochenlang hat ein verschwundener Junge aus Lambrecht im Sommer 2014 Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt in Atem gehalten. Die Geschichte hinter der Flucht aus einem katholischen Kinderheim in der Südpfalz hat der Rentner, der Maximilian versteckte, am Dienstag in einer Berufungsverhandlung vor dem Frankenthaler Landgericht erzählt: "Der Bub hat abends weinend vor meiner Tür gestanden und gesagt, dass er sich etwas antut, wenn er wieder in das Heim zurück muss. Ich habe selbst vier Kinder und wenn ein Kind in Not ist, helfe ich", sagt der 67 Jahre alte Christian W. geradeheraus.

Aus Kinderheim weggelaufen

Das Amtsgericht Neustadt hatte ihn im Februar wegen Entziehung eines Minderjährigen zu einer Geldstrafe von 1250 Euro verurteilt, dagegen legten sein Anwalt Michael Langhans (Donauwörth) und die Staatsanwaltschaft Berufung ein. "Er hat mir erzählt, dass er in dem Heim geschlagen wird und er sich Sorgen um seine drei jüngeren Geschwister macht, die ebenfalls dort untergebracht waren. Der Junge hatte eingewachsene, entzündete Zehennägel und konnte schlecht laufen", erzählt W., der Maximilians Mutter von einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik kennt und seitdem mit ihr befreundet ist.

"Ich bin stolz auf ihn! Er hat Max das Leben gerettet", betont Andrea Kuwalewsky, die schwere Vorwürfe gegen das Kinderheim erhebt. Max und viele andere sollen dort misshandelt worden sein. Körperverletzungen und Psychoterror seien an der Tagesordnung. "Eigentlich müsste ich auf der Anklagebank sitzen. Ich als Mutter hätte Max verstecken und meine anderen drei Kinder aus dem Heim holen müssen", erzählt die Polizeibeamtin im Zeugenstand. Wegen eines Burn-out-Syndroms habe man ihr die Kinder damals weggenommen und in dem Heim untergebracht. Seit Ende 2014 leben sie wieder bei Kuwalewsky.

"Ich wollte zu meiner Mutter zurück, aber zuhause war alles voller Polizeiautos, da bin ich zu Christian gelaufen", hatte der heute 15-Jährige vor dem Amtsgericht Neustadt ausgesagt. Am Dienstag wollte er nichts mehr zu der Sache sagen, was ihm die Kammer unter dem Vorsitz von Uwe Gau auch nicht zumutete. "Max ist traumatisiert, weil er ständig aussagen muss. Heute wollte er überhaupt nicht mehr mitkommen. Glauben Sie mir, er würde lieber mit seinen Freunden in der Schule sitzen und Mathe lernen", erzählt Kuwalewsky.

Welche Dimensionen der Fall möglicherweise hat, blitzt in der Verhandlung bisweilen auf. So kochen bei Max' Mutter immer wieder die Emotionen hoch. Obwohl sie zwei Strafanzeigen gegen das Kinderheim gestellt hat - weil Max von einem Erzieher geschlagen worden sein soll - sei nichts passiert. Deshalb habe sie selbst ermittelt "und jetzt melden sich immer mehr misshandelte Kinder aus diesem Heim."

Für W. geht es in dem Verfahren allerdings um etwas anderes. Möglicherweise muss der Rentner für die Kosten der Suchaktion aufkommen. Wie ein Polizist erklärt, waren am Tag des Verschwindens Dutzende Beamte, Feuerwehrleute, elf Suchhunde und ein Helikopter im Einsatz. Dass die ganze Sache zwischen ihm und der Mutter abgesprochen war - wie eine Zeugin behauptet- hält Gau für unwahrscheinlich. Auch W. will seiner Bekannten "nur durch die Blume" gesagt haben, dass der Junge in Sicherheit ist. Das Verfahren wird am 4. Oktober fortgesetzt. (Simone Jakob)