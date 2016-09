Verkehrsinfarkt in der Rhein-Neckar-Region

Rhein-Neckar. "Das ist mittlerweile der normale Wahnsinn", sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen, Sebastian Burkhard. Seit Tagen, an einigen Stellen seit Wochen staut sich der Verkehr am Morgen kilometerweit auf den Einfallstraßen nach Mannheim und Ludwigshafen. Besonders schlimm sind die Pendler dran, die von der Pfalz nach Mannheim müssen. Mittlerweile sind sämtliche Brücken zwischen Frankenthal und Speyer im Berufsverkehr mehr oder minder dicht. Bei allen Behörden heißt es unisono dazu: Es hat eine intensive Abstimmung zwischen den Bau- und Verkehrsbehörden gegeben.

Diese Abstimmung findet in den Gremien der Metropolregion statt. Thomas Satzinger, Verkehrsreferent beim Planungsverband Region Rhein-Neckar, hat mit Blick auf die noch bevorstehende Hochstraßensanierung in Ludwigshafen einen Arbeitskreis mit allen Bauträgern eingerichtet. Hier wird besprochen, was in ein oder zwei Jahren alles gebaut werden soll. "Man darf da aber nicht zu viel erwarten", sagt er. Schließlich findet die Feinplanung in den einzelnen Ämtern und Behörden statt. Die sind wiederum von Freigaben der Gelder, Ausschreibungsfristen und Kapazitäten bei den Baufirmen abhängig. "Die haben nicht den Spielraum, alles im Detail regional abzustimmen", berichtet Satzinger das Dilemma.

Für Bernd Müller von der Autobahnpolizei Ruchheim ist der herbstliche Verkehrsinfarkt keine Neuigkeit. Dass die Operationen im Straßennetz in diesem Jahr allerdings an nahezu allen neuralgischen Stellen stattfinden, hat auch für ihn eine neue Qualität. Und Müller weiß auch, warum die Bauarbeiter zu Hunderten auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen die Sperrschilder aufstellen: "Das kommt immer dann, wenn Bund und Länder Mittel für den Straßenbau freigeben. Dann wollen alle die Maßnahmen noch im laufenden Jahr abwickeln und fangen meistens im Herbst damit an." Schließlich will kaum jemand in den Winter hineinkommen, wo Schnee und Eis die Arbeiten ausbremsen. Eine wesentliche Mitschuld am allmorgendlichen Verkehrsinfarkt trägt die Baustelle auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim. Dort werden Straßenbelag, Geländer und Übergangskonstruktionen erneuert. Statt zwei Spuren steht nur noch eine zur Verfügung. Die Folge: Der Verkehr staut sich seit Tagen auf der Hochstraße und der A 650 zum Teil bis zum Oggersheimer Kreuz. Bis Ende Oktober werde die Baumaßnahme noch dauern, hieß es dazu aus dem Mannheimer Rathaus.

Keine Stunde später kündigte die Stadtverwaltung an, dass ab kommendem Montag die Arbeiter auch am zweiten Rheinübergang, der Konrad-Adenauer-Brücke, ihre Baugeräte auspacken werden, um starke Asphaltschäden zu beseitigen: Die Abfahrt nach links in Richtung Parkring wird dann ebenfalls von zwei Spuren auf eine verjüngt. Diese Baustelle soll bis zum 4. November dauern. "Die Stadt Mannheim bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis", heißt es in der Mitteilung.

Arbeiten auch an Adenauer-Brücke

Die A 6 nördlich von Mannheim bietet sich derzeit auch nicht als Ausweichroute an. Dort bekommt die Autobahn bei Ludwigshafen-Nord einen neuen Belag. Die Arbeiten sollen zwar bis zum 28. September erledigt sein. Dennoch ist auch diese Route noch Dauergast in den Verkehrsnachrichten. Überdies ist seit der vergangenen Woche auch noch die Ausweichstrecke über die A 61 zwischen Speyer und der Rheinbrücke zum Nadelöhr geworden. Hier wird die Deck- und Bindeschicht der Lkw-Spur erneuert. Das soll zwar bis morgen erledigt sein. Der Verkehr wird danach dennoch nicht ohne Hindernis fließen können. Denn dann wird in Richtung Norden gebaut und der Verkehr bis Ende November durch eingeengte Fahrstreifen geleitet.

Der Rhein-Neckar-Kreis wollte diese Woche übrigens im Schwetzinger Tunnel auf der B 535 bauen und den Verkehr tageweise einspurig lenken. Die Straße ist die Ausweichroute für die Dauerbaustelle auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg. Das Landratsamt hat's noch rechtzeitig gemerkt und die Sperrung abgeblasen.

(Von unserem Redaktionsmitglied Bernhard Zinke)