Dauerstau herrscht derzeit auf den Straßen wie hier bei Speyer.

Bernhard Zinke

Rhein-Neckar. Dass die Autofahrer der Region derzeit fluchen wie die Kesselflicker, kann Ulrich Neuroth durchaus verstehen. Er steht ja selbst öfter mal im Stau, der auf seine Kappe geht. Ulrich Neuroth ist nämlich Chef des Autobahnamtes in Montabaur und damit Herr über alle Autobahnen in Rheinland-Pfalz und damit auch die Baustellen darauf.

Dass derzeit auf allen vier Rheinbrücken der Metropolregion gebaut wird und noch an vielen anderen Stellen der Verkehr ausgebremst wird, hält auch er für ärgerlich, aber nahezu unvermeidbar. Schuld daran ist das komplexe Abstimmungsprocedere und das enge Zeitfenster, das überhaupt für Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen zur Verfügung steht.

"Straßenbau ist ein Saisongeschäft", sagt Neuroth. Gearbeitet werden kann nämlich nur nach den Oster- und den Sommerferien. Im Winter ist das Wetter zu schlecht . Und in den Sommerferien soll der Reiseverkehr flüssig fließen, so die Maßgabe.

Nun komme noch der Abstimmungsmarathon dazu, der freilich nur so gut ist wie seine Mitspieler. Wenn ein Teilnehmer einer Behörde große Maßnahmen nicht verrät, dann finden die in der Planung auch nicht statt. Auch das habe er schon erlebt.

Anhörung mit "Dreigestirn"

Die Gespräche beginnen für ihn zunächst innerhalb des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der die Aufgabe hat, die Fernstraßen in Schuss und verkehrstüchtig zu halten. Dann gebe es für jedes einzelnes Vorhaben ein Anhörungsverfahren mit allen betroffenen Beteiligten. In der Regel sei das ein "Dreigetirn" aus Straßenbaubehörde, der betroffenen Kommunen als Verkehrsbehörden und der Polizei. Gegenebenfalls kommen noch Versorgungsunternehmen oder Verkehrsgesellschaften dazu, die mit ihren Bussen und Bahnen im "Sperrgebiet" unterwegs sind. Und dort werde überlegt, wie der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet, wie Ausweichstrecken ausgeschildert und ob komplett gesperrt werde.

"Noch komplexer wird's, wenn die Baustellen an Ländergrenzen stattfinden", weiß Neuroth aus Erfahrung. Und schließlich müsse jede Maßnahme ausgeschrieben und mit Baufirmen durchgetaktet werden. Da werde es sehr schnell sehr eng, eine Verschiebung sei dann allenfalls um Tage oder eine Woche möglich. Bei der Abstimmung von Einzelprojekten sei auch die Metropolregion mit all ihren Gremien machtlos, nimmt der Autobahnamtschef die Planungseinheiten in Schutz.

"Wir wissen ja auch, dass es nicht ohne Behinderung geht", sagt Neurodt. Das Chaos könne auf Bundesund Landesstraßen indessen noch viel größer werden, wenn eine neue Initiative der Bundesregierung durchgehe. Derzeit müssen Straßen mindestens 7,50 Meter breit sein, um sie im Baustellenbereich halbseitig mit Ampelregelung zu sperren. Schmälere Straßen müssen vollgesperrt werden - zum Schutz der Baustellenarbeiter. Diese Mindestbreite soll auf 8,50 Meter heraufgesetzt werden. "Nur: Die wenigsten Landesstraßen sind 8,50 Meter breit", erklärt Neuroth. Die Folge wären komplette Straßensperrungen landauf landab.