Schon mehr als 650 Navis gestohlen

Von unserem Redaktionsmitglied

Bernhard Zinke

Rhein-Neckar. Die Serie will und will nicht reißen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Boehringer Straße auf dem Mannheimer Waldhof drei BMW aufgebrochen und die eingebauten Navigationsgeräte gestohlen. In einem Fall sei es beim Versuch geblieben, weil die Täter wohl gestört worden seien, vermutet die Polizei. In der Nacht zum Montag hatten die Autoknacker - wie schon gestern gemeldet - in Weinheim, Hirschberg und Mannheim zugeschlagen.

Insgesamt haben die Übeltäter im Bereich der umliegenden Polizeipräsidien Mannheim, Ludwigshafen und Darmstadt rund 650 Autos um deren Navis oder Multifunktionslenkräder erleichtert. Polizeisprecher Norbert Schätzle beziffert den Schaden alleine im Einzugsbereich des Mannheimer Präsidiums auf mehr als drei Millionen Euro. Rund 300 BMWs haben die Täterbanden seit März hier geknackt. Schwerpunkte seien weniger die Großstädte als vielmehr der Bereich um Weinheim - Schriesheim - Ladenburg im Norden sowie Wiesloch - Rauenberg im Süden. Betroffen seien zum Großteil Firmenfahrzeuge und Mietwagen.

Auffällig für die Ermittler hier: Die Tatorte lagen alle entlang der Autobahnen 5 und 6. Die sechsköpfige Ermittlergruppe "Zeppelin" sei bei der Arbeit. Aber es gebe noch keine berichtenswerte Erkenntnisse.

Auch weiter nördlich im Polizeipräsidium Südhessen arbeitet eine Arbeitsgruppe unter dem Namen "Ivan" ("Navi" rückwärts geschrieben) an dem Problem. Hier hat sich die Zahl der geknackten Autos auf rund 200 aufsummiert, wie Sprecherin Christiane Kobus auflistet. Hier haben die Diebe vor allem in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zugeschlagen. Auch der Odenwald sei betroffen. Deshalb greift hier die These von den schnellen Fluchtwegen über die Autobahnen nicht. "Da sind gut organisierte Banden am Werk, die Straßenzüge und ganze Ortschaften ausspähen", sagt Kobus. Die Tätergruppen verortet sie in Osteuropa. Darauf wiesen entsprechende DNA-Spuren und Fingerabdrücke polizeibekannter Zeitgenossen hin. Die Beamten hatten im Juli in Darmstadt einen Täter auch in flagranti erwischt.

Die BMW-Navis entschwinden nach Asien, wo sie in US-Varianten den Automarke eingebaut würden, berichtet Kobus von den Recherchen der Polizei. US-Navis könnten offensichtlich die Software nicht verarbeiten, die in Asien benötigt werde, europäische Geräte dagegen schon. Auch andere Premium-Marken leiden unter Navi-Dieben, allerdings in weitaus geringerer Zahl. Doch Audi, Mercedes und VW-Geräte fänden neue Besitzer schwerpunktmäßig eher in Osteuropa. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz kennt das Thema, wenngleich dort nicht ganz die Hälfte der Mannheimer Brüche aktenkundig sind.

Autorisierter Freischaltcode

BMW verwendet seit vergangenem Jahr nur noch Navis, die sich nur mit einem vom Hersteller autorisierten Freischaltcode wieder nutzen ließen, informiert die Konzernzentrale in München. Auch die Händler vor Ort kennen das Problem sehr gut. "Die Täter wissen ganz genau, was sie tun", sagt Sonja Schmidbauer, Marketing-Leiterin des pfälzischen Autohauses Scheller. Zwar würden die Geräte zum Teil professionell in Minutenschnelle ausgebaut. Trotzdem könne der Schaden im Einzelfall bis zu 20 000 Euro betragen und die Reparatur mehrere Tage dauern. Viele Kunden ließen sich eine Alarmanlage einbauen - als künftigen Schutz vor Navi-Dieben.