„Keine Akte wird geschlossen“

Rhein-Neckar. "Felix begleitet mich - auch heute noch", sagt Norbert Schätzle und atmet tief ein. Der Fall des verschwundenen Felix aus Oftersheim lässt den Polizisten nicht los. Der Vater hatte den damals zweieinhalb Jahre alten Jungen im Januar 2006 von seiner geschiedenen Frau abgeholt und nicht mehr zurückgebracht. Die Leiche des Akademikers wurde am 26. Februar vor zehn Jahren in Bühlertal (Kreis Rastatt) von einem Spaziergänger entdeckt. Von dem Kind fehlt bis heute jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Vater erst seinen kleinen Sohn und dann sich selbst getötet hat. "Aber Gewissheit gibt es nicht", sagt Schätzle, der von Anfang an mit dem Fall betraut war.

Polizeialltag ist das nicht: "Jeden Tag werden Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen nach wenigen Stunden unversehrt wieder auf", berichtet der Beamte. Das bestätigt Christiane Kobus, die beim Polizeipräsidium Südhessen für die Bergstraße zuständig ist. "Die Suche nach einem erwachsenen Vermissten ist eine heikle Sache, da sich eine Öffentlichkeitsfahndung auf einem dünnen Grad zwischen Persönlichkeitsrechten und Datenschutz bewegt. Man muss genau überprüfen, ob jemand aus freien Stücken untergetaucht ist oder eben nicht", betont Kobus. Bei Kindern, Jugendlichen und Menschen, die auf Medikamente angewiesen oder orientierungslos sind, werde sofort gehandelt."

Verlassenes Versteck entdeckt

So war es auch bei Felix. "Zu Beginn haben wir natürlich gehofft, dass wir Vater und Sohn finden können", erinnert sich Schätzle. Zumal es vielversprechende Hinweise und Zeugenaussagen gab. So hatten die Kräfte in einer Felsnische einen verlassenen Schlafplatz gefunden. In dem Biwak lagen eine wattierte Jacke des Vaters, seine Handschuhe, persönliche Papiere und ein Kinderhandschuh. Wie ein Hoffnungsschimmer kam am selben Abend die Nachricht, dass zwei Zeugen Vater und Sohn auf der französischen Rheinseite in der Nähe der Staustufe Iffezheim gesehen haben wollten. Beamte verteilten daraufhin Flugblätter mit Fotos von Vater und Sohn an Auto- und Lkw-Fahrer, weil plötzlich die Flucht ins Ausland möglich schien. Auch die Medien im Nachbarland wurden eingeschaltet. Eine weitere Spur - ein Polizeihund hatte in einem verlassenen Hotel in Bühlertal angeschlagen - führte ins Leere.

Heute gilt als denkbar, dass das mitten im Wald gefundene "Camp" die Fahnder auf eine falsche Spur locken sollte: "Wir wissen ziemlich sicher, dass sich Vater und Sohn, während ein Großaufgebot der Polizei den Wald durchkämmte, im französischen Grenzgebiet aufhielten und beim Einkauf in einem Supermarkt gesehen wurden", berichtet Schätzle. Eine Kassiererin habe die Jacke des Vaters und die Mütze des Sohnes richtig beschrieben, obwohl die Polizei keine Beschreibung veröffentlicht hatte. "Zudem hat die Frau gesagt, dass der Junge sofort zu dem Ständer mit den Überraschungseiern gelaufen ist. Ein typisches Verhalten, das auch die Großeltern beschrieben haben", erklärt der Sprecher, warum diese Hinweise in Ermittlerkreisen als "gesichert" gelten.

Wenn die Beamten allen Spuren nachgegangen sind und es keine neuen Ermittlungsansätze gibt, sichert sie laut Kobus DNA-Material der vermissten Person und speichert es in einer Datenbank beim Landeskriminalamt. "Bei Langzeitvermissten ist das wichtig", sagt sie. Werde ein unbekannter Toter oder ein menschliches Skelett entdeckt, könne man per DNA-Abgleich schnell herausfinden, ob es sich um eine gesuchte Person handle. Solche Datenbanken gebe es in allen Bundesländern und auch mit dem Ausland arbeite man zusammen. "Keine Vermissten-Akte wird geschlossen, wir überprüfen jeden neuen Hinweis", betont Schätzle. Anfang der 90-er Jahre sei ein Student aus Heidelberg mit Freunden nach Frankreich gefahren. Zurückgekehrt ist er bis heute nicht.

Ob er den Fall Felix jemals abschließen kann, weiß Schätzle nicht. "Ich hoffe es - für die Angehörigen."

