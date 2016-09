Telefonnetz bis 15 Uhr tot

Fühlt sich eine Frau von einem Mann belästigt, soll sie das sofort laut über den Notruf melden - dazu rät die Polizei. © dpa

Rhein-Neckar. Wer heute Telefonnummern mit der Vorwahl 0621 und 06203 anrufen wollte, dem tönte zum Teil bis in die Nachmittagsstunden ein Besetzt-Zeichen entgegen. Ein Fehler hatte das Telefonnetz der Telekom zwischen 4.30 Uhr und etwa 15 Uhr lahmgelegt.

Was den Fehler genau verursacht hatte, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. "In den frühen Morgenstunden ist es aufgrund eines Softwarefehlers in den Ortsnetzen Mannheim und Ladenburg zu vorübergehenden Ausfällen gekommen", schrieb Telekom-Pressesprecher Andreas Middel auf Anfrage dieser Zeitung nach den Ursachen der Störung. Aus dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hieß es dagegen unter Berufung auf den "externen Netzanbieter", dass die Ursache offenbar ein Hardwarefehler gewesen sein soll. Die Frage nach dem genauen Fehler konnte am Abend niemand mehr bei der Telekom beantworten.

Da die zentrale Leitstelle für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis in Ladenburg im betroffenen Telekom-Netz liegt, waren auch die Notrufnummern 110, 112 und 1 92 22 nicht erreichbar. Deshalb schaltete das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Ersatzrufnummer, die über eine Richtfunkstrecke das Landratsamt in der Kurfürsten-Anlage mit der Integrierten Leitstelle in Ladenburg verband. Außerdem besetzten einige Kommunen des Kreises ihre Feuerwehrhäuser für eine schnellere Erreichbarkeit. Zugleich informierte die Behörde die Bürger per Internet und Twitter. Auch der Internetauftritt dieser Zeitung informierte seine Leser über die Störung und die Service-Nummer.

"An einem Notruf kann ein Menschenleben hängen. Deshalb haben wir mit hohem Aufwand schnell eine Alternativmöglichkeit schaffen müssen. Das hat sehr gut funktioniert", so der Landrat weiter. bjz