„Kein illegales Rennen“

Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall in Ludwigshafen:

Ludwigshafen. Ein Engel aus Stein, pinkfarbene Plastikorchideen, ein kleiner weißer Plüschteddy, bunte Herzen, eine Laterne und ein Kreuz aus Holz stehen auf einer Grünfläche am Ludwigshafener Kaiserwörthdamm. Sie erinnern an die 22 Jahre alte Maria Z., die hier ihr Leben verloren hat. Die junge Frau saß auf dem Rücksitz eines Kleinwagens, der am 7. Januar kurz vor der Einfahrt zum Supermarkt nach rechts von der Fahrbahn abkommt, sich mehrfach überschlägt und mit solcher Wucht gegen einen Baum prallt, dass dieser entwurzelt wird. Bei dem schrecklichen Unfall werden auch der 27-jährige Verursacher sowie zwei weitere 22 und 27 Jahre alte Pkw-Insassen aus dem Kreis Germersheim schwer verletzt.

Fahrerlaubnis entzogen

Der Fahrer des Unfallwagens ist jetzt per Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden und muss einen vierstelligen Geldbetrag an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. Zudem ist sein Führerschein laut Leitendem Oberstaatsanwalt Hubert Ströber eingezogen worden, eine neue Fahrerlaubnis werde frühestens in 14 Monaten erteilt. Der 27-Jährige habe die Strafe akzeptiert.

Bereits am Tag des Unfalls war von einem illegalen Autorennen die Rede. "Das war nicht nachzuweisen", betont Ströber. Klar sei nur, dass der Fahrer des Unfallwagens - ein weißer Hyundai - sowie ein 26-jähriger Ludwigshafener mit seinem schwarzen BMW gegen 23.30 Uhr nebeneinander an der roten Ampel vor der Hauptfeuerwache standen. Als das Signal auf Grün schaltete, hätten beide erheblich beschleunigt. "Aber nicht mit aufheulenden Motoren oder quietschenden Reifen", macht der Behördenleiter deutlich.

"Da ist der Fahrer gut weggekommen. Das Mädchen ist tot und er kann in ein paar Monaten wieder herumrasen", sagt Marko P., der gerade aus dem Supermarkt neben der Unfallstelle kommt. "Ich gehe jeden Tag hier vorbei, das hat ausgesehen! Der muss eingeschlagen sein wie eine Rakete", mutmaßt der Azubi.

Die Ermittlungen gegen den BMW-Fahrer sind laut Ströber eingestellt worden: "Wir konnten nicht nachweisen, dass sein Verhalten unfallursächlich war." So hätten sich die beiden Fahrzeuge nicht - wie ursprünglich angenommen - berührt. "Der BMW-Fahrer hat ausgesagt, dass er von dem Unfall nichts mitbekommen hat, da er kurz darauf abgebogen sei und sich das Geschehen hinter ihm abgespielt haben muss", berichtet Ströber von der Vernehmung. Zudem gebe es keinerlei Hinweise, dass sich die beiden jungen Männer tatsächlich ein Rennen geliefert hatten.

Problematisch sei allerdings, dass an jenem kalten Januarabend keine Fußgänger oder Hundeausführer auf dem Kaiserwörthdamm unterwegs gewesen seien. "Wir haben nur die Zeugenaussagen von den Unfallbeteiligten", schildert der Chef-Ankläger das Dilemma. Allerdings habe ein Gutachter herausgefunden, dass der weiße Hyundai zum Zeitpunkt des Unfalls in der langgezogenen Rechtskurve mit 100 Stundenkilometern unterwegs war. Erlaubt sind an dieser Stelle 50, da der Kaiserwörthdamm innerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt.

Regelmäßige Radarkontrollen

"Hier kracht es ständig, weil die Leute rasen wie verrückt. Die wollen noch die Grünphase schaffen und brettern dann auf die B 9", sagt Ulrike F. (48), die gerade auf der Fahrt ins Büro beim Bäcker gestoppt hat. "Die blitzen hier auch oft aus einem blauen Berlingo", weiß die Pendlerin, die deshalb "immer langsam fährt".

Der Kaiserwörthdamm ist mit 40 000 Fahrzeugen am Tag tatsächlich eine der Hauptverkehrsachsen der Chemiestadt. Ein Unfallschwerpunkt ist die Strecke laut Stadtverwaltung aber nicht. Radarmessungen zeigten dennoch, dass viele Fahrer zu schnell unterwegs seien. Vor dem Unfall waren in zwei Monaten 628 Fahrer mit zu hohem Tempo erwischt worden, drei mussten ihren Führerschein abgeben.

Nach Ablauf der 14-monatigen Sperre kann auch der Unfallfahrer wieder einen Führerschein beantragen. "Dazu muss er aber zuerst die Fahrschule besuchen und eine Prüfung ablegen", erklärt eine Polizeisprecherin auf Anfrage. (Simone Jakob)