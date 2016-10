Letzte Sprühstrahlen aus allen Rohren

Rhein-Neckar. Am Ende haben dann selbst harte Männer einen Klos im Hals. "Erst habe ich ja gedacht: weg mit dem Ding - aber jetzt ist doch Wehmut dabei", gesteht Bootsführer Bernd Reuther, als er die Maschine anlässt für die letzte Fahrt des alten Mannheimer Feuerlöschboots nach Speyer, wo es künftig im Technik-Museum ausgestellt wird.

"Schön, dass es dort eine neue Bestimmung erfährt", verabschiedet Mannheims Hafendirektor Roland Hörner das Feuerlöschboot am Morgen an seinem alten Liegeplatz im Mühlauhafen. "Sie hat viel Leib und Leben gerettet, auch viele Arbeitsplätze bewahrt", erinnert Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht an über 4600 Einsätze seit der Indienststellung 1966.

Vom "Engelsdienst" spricht daher auch der Mannheimer evangelische Dekan Ralph Hartmann, als er mit seinem katholischen Kollegen Karl Jung einen letzten Segen, ein letztes Gebet spricht. "Muss i denn zum Städtele hinaus", stimmt dann die Blaskapelle Egerland an - und die Abschiedsfahrt beginnt.

"Alte Dame, das war's"

Ein bisschen Unsicherheit ist anfangs dabei, ob alles gut geht. Seit der Inbetriebnahme des neuen Löschboots "Metropolregion 1" im Sommer 2012 war das alte Boot nur einmal im Dienst, dann bis März 2014 noch sechs Monate nach Koblenz ausgeliehen, weil deren Feuerlöschboot auf der Werft war. Aber nun, über zwei Jahre, lag es völlig still.

Doch höchst zuverlässig absolviert sie auch diese, ihre letzte Fahrt, sprüht in Höhe von Speicher 7 noch einmal aus allen Rohren. Zwischendurch lässt Reuther andere, langjährige Kollegen das von zwei 700-PS-Schiffsdieseln angetriebene Boot steuern. Jürgen Braun etwa ist dabei, seit zweieinhalb Jahren pensioniert, aber doch stolz, in diesem besonderen Moment dabei sein zu dürfen. Uwe Posin, von der Kiellegung 1966 bis 1998 dabei, erinnert sich, wie das heute völlig veraltete Boot einst eine "technische Sensation" war. Auch Rolf Götz darf ans Ruder - das einzige Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, das ein Patent für das Löschboot hat. Er war es, der den Kontakt zu Hermann Layher, Chef des Museums in Speyer, herstellte, ihn dafür begeisterte und so das Löschboot vor der Verschrottung rettete.

Als es gegen 14.30 Uhr dort im Hafen einläuft, wächst doch die Wehmut an Bord, können sich die alten Bootsführer nur sehr schwer trennen. "So, alte Dame, das wars", sagt Bernd Reuther, als er ein letztes Mal aus den zwei Monitoren und den vier Strahlrohren spritzt und schließlich anlegt. Am Mittwoch wird es per Tieflader vom Hafen ins Museum gefahren, dann neben dem alten Rheinschlepper ausgestellt und ab Frühjahr auch begehbar sein.