Heidelberg. Es ist die große Krux der Energiewende: Wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, wird mehr Strom produziert als die Netze aufnehmen können. Ist es aber bewölkt oder eben windstill, sieht es mit der Einspeisung mau aus. Eine viel diskutierte technische Lösung ist die Speicherung von Energie. Genau dieser Weg soll mit dem geplanten Energie- und Zukunftsspeicher der Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund eingeschlagen werden. Der Stadtteilverein erhofft sich durch das Projekt ein neues Wahrzeichen für den Pfaffengrund.

"Wir wollen die Energie auch zu Zeiten nutzen, wo sie nicht gebraucht wird", erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Michael Teigeler, die Idee. Die Funktionsweise des Speichers klingt einfach: Wird in den Großkraftwerken in Mannheim und Heidelberg beispielsweise an einem verbrauchsarmen Wochenende Energie produziert, soll diese in dem gut isolierten Turm im Pfaffengrund in Form von bis zu 12 800 Kubikmetern Wasser konserviert werden. "Wenn die Menschen dann montags morgens um 7.30 Uhr alle gleichzeitig Strom und Wärme brauchen, können wir sie zur Verfügung stellen", sagt Teigeler.

Den Angaben der Stadtwerke zufolge wird der Speicher wie eine Art Thermoskanne isoliert sein. Der Wärmeinhalt soll an einem halben kalten Herbsttag für die ganze Stadt reichen. Die Füllmenge entspricht umgerechnet immerhin einer halben Badewanne für jeden Heidelberger. "Wir bauen den Speicher genau über der 13 Kilometer langen Fernwärmeleitung, die vom Kraftwerk in Mannheim kommt", sagt Teigeler. So müssten keine neuen Leitungen verlegt werden.

Der Chef der Stadtwerke sieht in dem etwa zehn Millionen Euro teuren Projekt einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. "Wir werden dadurch einfach flexibler", betont Teigeler. Wenn es nach den Stadtwerken geht, soll der Bau des neuen 55 Meter hohen Gebäudes im kommenden Juli beginnen und bis Ende 2018 abgeschlossen sein. "In sechs Monaten wollen wir den Bauantrag stellen, davor haben wir drei Jahren lang geplant", so der Geschäftsführer. Prognosen über den Energieverbrauch hätten beispielsweise aufgestellt werden müssen. Und dann gab es noch einen Architektenwettbewerb: 14 Entwürfe für das Areal wurden eingereicht, ein Büro aus Berlin bekam den Zuschlag.

"Wir wollen eine Landmarke für Heidelberg setzen", erklärt Teigeler. Will heißen: Der neue runde Turm bekommt eine ellipsenhafte Außenhaut, die Wind symbolisiert und Sonne reflektiert - eine Art Kunstwerk. Ein großes Gebäude ist den Heidelbergern an dieser Stelle übrigens nicht fremd. Dort stand bis 1985 der städtische Gasspeicher. "Der Gaskessel war für uns im Pfaffengrund ein echtes Wahrzeichen. Wenn das mit dem neuen Turm wieder gelingt, ist das sehr positiv", sagt Heinz Schmitt vom Stadtteilverein Pfaffengrund. Der neue Speicher soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein. "Wir wollen uns als Teil der städtischen Infrastruktur präsentieren ", so Teigeler. Daher werde der Speicher begehbar sein und auf seinem Dach sind eine Aussichtsplattform und Gastronomie geplant. Das Außengelände soll als ein Bewegungspark gestaltet werden und frei zugänglich sein. Kooperiert wird dabei mit einem Unternehmen für Orthopädie- und Rehatechnik, das den Park etwa für Probeläufe mit Prothesen nutzen möchten.

Vorgestellt werden soll die gesamte Konzeption den Heidelbergern in den kommenden Tagen. Heute und am Freitag werden die 14 Entwürfe der Architekten in der ehemaligen Kantine der Stadtwerke auf dem Werksgelände Pfaffengrund von 17 bis 20 Uhr und am Samstag von 17 bis 22 Uhr präsentiert. Am Samstag soll es dann noch ein Lichterfest geben. Dabei wird die Silhouette des Wärmespeichers als Lichtinstallation in den Abendhimmel projiziert. Marco Pecht