Briefe und Pakete werden gemeinsam ausgeliefert

Im Rhein-Pfalz-Kreis bringt der Paketbote nun auch Briefe. © Post

Unter Verbundzusteller versteht das Unternehmen sozusagen ein "Mädchen für Alles", denn galt früher die Aufteilung in Briefträger und Paketbote mit jeweils getrennten Aufgaben mitunter in gleichen oder ähnlichen Gebieten, bringt neuerdings dort einer alles. Eigentlich ein alter Hut, sagt die Post, denn schließlich habe es diesen Job schon immer gegeben, die Kollegen hießen nur anders.

Heinz-Jürgen Thomeczek kennt das Geschäft, der Pressesprecher der Post war einst selbst Zusteller: "Die kombinierte Zustellung von Briefen und Paketen ist eigentlich ein altes Modell, in ländlichen Gebieten, wo lange Wege mit wenig Post zu laufen wären, hat der Landzusteller schon immer beides gebracht." Dass man mancherorts im Pfälzer Wald beispielsweise jene Postler trifft, die von der Urlaubskarte bis zum Wohnzimmerteppich alles aufdem gelben Wagen geladen haben, erscheint einleuchtend. Aber Mutterstadt und Schifferstadt mit ihren 13 000 beziehungsweise fast 20 000 Einwohnern? "Da geht es vor allem um das tägliche Sendungsaufkommen", erklärt Thomeczek, "aber wir haben eben auch ein neues Zentrum in Schifferstadt gebaut, von wo aus die Zusteller morgens losfahren. Dabei sind auch die Bezirke überprüft und neu eingeteilt worden".

Hauptindikator sei dabei die Arbeitszeit der Kollegen - "38,5 Stunden. Wenn wir sehen, dass einer das Aufkommen nicht innerhalb der Zeit schaffen kann, ein anderer aber vor der Zeit fertig wird, dann reagieren wir". In beiden Gemeinden seien nun Bezirke geschaffen, in denen Verbundzusteller beides, Briefe und Pakete, innerhalb der Arbeitszeit bewältigen könnten. In der Praxis führt diese neue Aufteilung dann mitunter dazu, dass sich die Zustellzeiten, an die sich Schifferstädter oder Mutterstädter gewöhnt haben, verändern, dass also die Post statt morgens um neun erst nachmittags im Briefkasten ist. Wie bei Claudia Kurz aus Schifferstadt: "Gemerkt hab ich das, ja. Bisher war die Frau von der Post bei uns so gegen 13 Uhr da, jetzt wird es meistens 15 Uhr, bis sie kommt. Stören? Nein, mich stört das nicht."

"Post kommt jetzt später"

Für Thomas Woldrich ist die Umstellung auch kein Problem: "Wir haben einen neuen Zusteller, der kommt jetzt mit einem VW-Bus statt wie bisher mit dem Rad." Die Zustellzeiten haben sich bei ihm ebenfalls geändert, sagt der Schifferstädter: "Ja, etwa eine Stunde später, aber bei uns kam die Post schon immer spät, ich hab' mich daran gewöhnt". Eine Mutterstädterin hat es dagegen härter getroffen: "Für uns ist das schwierig, mal kommt die Post früh, mal spät, manchmal warten wir bis nach 16 Uhr auf Sendungen", klagt sie. Dass das bei solcherart Umstellungen nicht immer alles gleich reibungslos funktioniert, weiß ein ehemaliger Zusteller aus Erfahrung: "Einen neuen Bezirk, den muss man erst lernen, bis man ihn drauf hat."

Einen Trend dürfe man hinter dieser Neuerung in Mutterstadt und Schifferstadt übrigens keinesfalls vermuten, wehrt Post-Sprecher Thomeczek ab, und auch Personal spare man so nicht ein: "Nein, wir stellen uns flexibel auf die Situationen und Entwicklungen ein." Das gelte übrigens genauso für Südhessen oder den Rhein-Neckar-Kreis.

Für Letzteren ist Hugo Gimber als Post-Sprecher zuständig: "In den großen Städten macht Verbundzustellung gar keinen Sinn, aber es wäre beispielsweise unsinnig, mit mehreren Autos nach Wilhelmsfeld hochzufahren, da ist nur Zustellung von Paketen und Briefen aus einer Hand die richtige Form". Damit hat auch Sigrun Schmid, beim Bundesvorstand der Gewerkschaft ver.di in Berlin zuständig für Postdienste, kein Problem: "Wir haben nichts gegen Verbundzustellung, dabei werden ja nur Sendungsströme so geordnet, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Uns geht es um sozial geschützte und gut ausgestattete Arbeitsplätze".

Bei dieser Ausstattung will die Post übrigens künftig noch mehr auf das Thema E-Mobilität setzen. Schon jetzt sei übrigens per Dienstvorschrift verboten, dass ein Zusteller an seinem VW-Bus den Motor laufen und die Tür offen lässt, um schnell in einen Hauseingang zu springen und dort einen Brief oder ein Paket abzuliefern. Thomeczek: "Das ist umweltschädlich - und es kostet uns einen Haufen Geld, wenn das jeder so macht". scho