Kollision mit Polizeistreife

Frankenthal/Speyer. Gleich in zwei Fällen haben Autofahrer am Sonntag die Vorfahrt einer Polizeistreife missachtet - in Frankenthal kam es deswegen zu einem schweren Unfall. Wie das Präsidium Rheinpfalz berichtete, stieß ein Streifenwagen auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz an der Kreuzung Nordring/Wormser Straße mit einem anderen Auto zusammen und überschlug sich. Der Streifenwagen, war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als das zweite Fahrzeug die Kreuzung querte. Der 34-jährige Fahrer des Polizeiwagens und seine gleichaltrige Kollegin, die 25-jährige Autofahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

In Speyer hat nach Angaben der Polizei eine 19-jährige Citroën-Fahrerin die Vorfahrt der Beamten an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Bahnhofstraße/Wormser Landstraße missachtet. Eine Vollbremsung des Fahrers im Polizeiauto verhinderte zwar einen Zusammenstoß. Allerdings stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass die junge Frau alkoholisiert unterwegs war: Ein Test ergab 0,88 Promille. Zudem habe sie "drogentypische" Ausfallerscheinungen gezeigt. Ihren Führerschein musste sie abgeben. agö