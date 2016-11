Lkw rollen ab Mittwoch wieder durch Tor 15

Ludwigshafen. Ab 5.30 Uhr können am Mittwochmorgen Lkw-Fahrer wieder das Tor 15 der BASF in Ludwigshafen ansteuern. Nach der Explosion am 17. Oktober kehrt damit ein Stück Normalbetrieb ins Werk zurück.

Die Zufahrt war vor gut zwei Wochen geschlossen worden. Vermutlich, weil der Mitarbeiter einer Fremdfirma im Hafenbereich versehentlich das falsche Rohr anflexte, war es zu einer Explosion gekommen, die vier Tote forderte - darunter drei Feuerwehrmänner. Rund 30 Personen wurden verletzt.

Ab heute läuft die komplette Lkw-Abfertigung laut einer Pressemitteilung wieder über die Tore 11 und 15. Das bedeutet auch, dass der vorübergehend als Einbahnstraße eingerichtete Betrieb an Tor 12 beendet wird. Das Tor sei für Pkw wieder normal befahrbar. Geschlossen wird heute das für Pkw geöffnete Ersatztor Q 920.

Übergangslösung funktioniert

Bis auf weiteres gesperrt bleibt der Parkplatz an der Kläranlage: Hierher wurden die Lkw bis Dienstag gelotst, von BASF-Mitarbeitern in Empfang genommen und auf andere Tore verteilt. Das habe in den vergangenen Tagen reibungslos funktioniert: "Dort erhielten sie weitere Anweisungen und wurden dann zur Abfertigung an verschiedene Tore weitergeleitet, um in die BASF einzufahren. Diese Übergangslösung hat in den vergangenen Tagen gut funktioniert, so dass es nicht zu größeren Staus kam", sagte der Sprecher. Täglich kämen durchschnittlich 2100 Lkw pro Tag am Werksgelände des BASF-Stammwerks an. "Die meisten werden über Tor 15 abgefertigt." miro