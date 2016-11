„Soko Badesee“ klärt fiktive Tötungsdelikte

Die "Leiche" ist eine Puppe, die Ermittler echt: Am Heddesheimer Badesee hat die Kriminalpolizei am Mittwoch Arbeitsabläufe trainiert.

Heddesheim. "Es ist ein Mann, es ist ganz sicher ein Mann, 30 bis 50 Jahre alt", sagt Einsatzleiterin Juliette Gaedicke beschwörend und mit Augenwinkern - obwohl der Körper, der da im seichten Wasser des Heddesheimer Badesees liegt, deutlich weibliche Körperformen besitzt. "Wohl die falsche Puppe gewählt", flachst einer der Kollegen leise. Doch von der Auswahl des "Opfers" abgesehen, lief bei der Rahmenübung der Kriminalpolizei am Heddesheimer Badesee am Mittwoch alles rund.

Etwa 30 Experten für (Kapital-) Verbrechen, vom Kriminaltechniker über spezialisierte Ermittler bis zur Wasserschutzpolizei, haben einen Tag lang Abläufe und Zusammenarbeit geübt. "Wenn alles ganz super laufen würde, wäre das Ziel verfehlt - es geht vielmehr darum, an der einen oder anderen Schnittstelle die Zusammenarbeit noch besser zu gestalten", erklärt Heiko Kranz, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, die Absicht. Penibel wird jede Aktion von Kollegen, die per Warnweste "unsichtbar" gemacht werden, beobachtet und notiert.

Spaziergängerin entdeckt Leiche

Um 8 Uhr erhält der Kriminaldauerdienst (KDD) vom Ladenburger Revier den Einsatzauftrag: Eine Spaziergängerin habe im Badesee einen leblosen Körper schwimmen sehen. Sofort machen sich zwei Kripobeamte auf dem Weg, um der Meldung nachzugehen. "Im KDD arbeiten meist jüngere Kollegen im 24-Stunden-Dienst", erklärt Kranz. "Sie bearbeiten alles, was reinkommt, vom Drogendelikt bis zur Körperverletzung - und eben auch Mord und Totschlag." Es sind die Männer und Frauen für alle Kriminalfälle. Drei Kollegen der Wasserschutzpolizei ziehen wenig später die vermutete Leiche mit einem kleinen Boot ans Ufer. Über den Kopf ist ein blauer Müllsack gezogen, um den Hals mehrfach ein Strick gewickelt. Es spricht alles dafür, dass es sich nicht um einen Suizid handelt. "Jetzt die Leiche zu bergen, wäre ein äußerst grober Patzer", erklärt Kranz.

Der bleibt aus. Statt dessen läuft an, was in der Fachsprache Alarmierungskette heißt: Die ersten Ermittler vor Ort melden, was sie sehen, in die Zentrale und fordern die Spezialisten vom Fachdezernat in Heidelberg an. Auch die Staatsanwaltschaft bekommt Info und entscheidet umgehend, dass die Leiche obduziert werden muss. Kurz darauf rollen zwei Kleintransporter mit Anhänger durch das Tor: Die Kriminaltechnik ist für jeden Tatort ausgerüstet und hat entsprechend viel Material zu transportieren. Um den Fundort der "Leiche" ist das Gelände abgesperrt.

Rund 30 Mitarbeiter sind angekommen, nur kaum eine Handvoll darf in die Nähe der Puppe mit dem zugebundenen Kopf: "Am wichtigsten ist jetzt, dass keine Spuren vernichtet oder hinzugefügt werden", erklärt Kranz. Jeder Mensch verliere in der Stunde rund 40 000 Hautschuppen - rund um den Fundort laufen nur noch in weiße Overalls gehüllte Aufklärer herum.

Jedes Asservat, also jedes Kleidungsstück, das Handy und Kleingeld des "Opfers" wird sorgfältig gesichert und einzeln in Plastikbeutelchen oder große Papiertüten verpackt - beschriftet mit dem Inhalt, dem Datum und dem Namen des Kriminaltechnikers, der das potenzielle Beweismittel gesichert hat. Die Akribie und das umsichtige Vorgehen beanspruchen viel Zeit: Seit dem Start der Übung sind schon drei Stunden vergangen.

Schnitt am Hals

Als die Puppe von Strick und Plastiktüte befreit wird, ist zweifelsfrei klar, dass es sich nicht um einen Selbstmord handelt: Am Hals ist eine breite Schnittwunde zu sehen. Ein Fall für die "Soko Badesee", die bereits gegründet ist - und es gleich noch mit einer zweiten Wasserleiche zu tun bekommt.

Auf der Liegewiese ist inzwischen ein Partyzelt aufgebaut, von dem aus sich der Duft von Gulaschsuppe verbreitet: Die Kripo-Kollegen werden ein paar Stunden hier verbringen und sollen ihre Arbeit nicht mit knurrendem Magen erledigen müssen. Der entscheidende Hinweis kommt wieder vom Revier Ladenburg: Am Abend vorher war eine Ruhestörung aus einer Wohnung gemeldet worden, in der vier Männer aus Osteuropa leben.

"Plötzlich soll es ruhig gewesen sein", berichtet Gaedicke. Sie hat es nun ganz eilig: Eine Ermittlungsgruppe fährt zum vermeintlichen Tatort in Ladenburg - praktischerweise liegt der in einem Nebenraum des dortigen Polizeireviers.