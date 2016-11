Neu-Scharfeneck droht der völlige Verfall

Von unserem Mitarbeiter

Rolf Sperber

Flemlingen. Die einst mächtigste Schildmauer einer mittelalterlichen Burg in der Pfalz ist zu ihrer Schwachstelle geworden - und deshalb sind die Mitglieder des Scharfeneck-Vereins in der Südpfalz alarmiert. "Wenn in den nächsten zwei, drei Jahren nicht etwas zur Erhaltung der Schildmauer geschieht, ist die imposante Burgruine Neu-Scharfeneck vom Verfall bedroht," warnt Walter Obermann, seit 2004 Vorsitzender des Scharfeneck-Vereins. Die 80 Mitglieder haben als Pächter der Ruine Verantwortung für die viertgrößte Burg der Pfalz übernommen.

Die mächtige Anlage aus der Mitte des 13. Jahrhunderts mit Ausmaßen von 150 mal 60 Metern steht auf der Waldgemarkung der südpfälzischen Weinbaugemeinde Flemlingen, die zur Verbandsgemeinde Edenkoben gehört. Sie liegt in rund 500 Metern Höhe auf dem westlichen Ausläufer des Kalkofenberges oberhalb von Ramberg und ist nur zu Fuß von der Passhöhe "Drei Buchen" oder über verschiedene Wanderwege zu erreichen. Seit seiner Gründung 1971 hat der Scharfeneck-Verein insgesamt 260 000 Euro und unzählige Arbeitsstunden in den Erhalt der Burgruine investiert - und immer wieder Rückschläge erlitten. So stürzte ein Teil einer Wand ein, auch die Schildmauer wurde deshalb zum Sorgenkind. Und nun droht sie sich von innen her aufzulösen. Dabei wirkt die 58 Meter lange, zwölf Meter breite und bis zu 20 Meter hohe wuchtige Sandsteinmauer beim Blick von der Landauer Hütte des Pfälzerwald-Vereins aus massiv und unzerstörbar.

Kreis noch nicht informiert

Doch der Schein trügt. "In den Kasematten, Kammern und Gängen der Schildmauer brechen immer wieder Steine herunter. Der Zugang musste deshalb gesperrt werden," klagt Obermann. Noch in diesem Jahr will der Verein Klarheit schaffen, "wie es auf der Burg weitergeht". Gefordert sei der rheinland-pfälzische Denkmalschutz, denn finanziell sei der Verein total überfordert: "Allein das Aufstellen von Gerüsten wird nach Expertenmeinung wohl an die 100 000 Euro kosten," rechnet Obermann aus.

Der Gemeinderat von Flemlingen mit Ortsbürgermeister Peter Henrich wurde über die Situation bereits informiert - jetzt müsste der Weg durch die Instanzen angetreten werden. Doch die Verwaltung des Kreises Südliche Weinstraße weiß offiziell noch gar nicht, welches Problem sich im Flemlinger Gemeindewald entwickelt hat: "Uns liegen keine Informationen vor," sagt Tourismuschefin Uta Holz. Und auch beim Denkmalschutz, der im Bauamt angesiedelt ist, gibt es derzeit nur Achelzucken.

Verbandsbürgermeister Olaf Gouasé (Edenkoben) kennt das Problem mit der Burg "nur vom Hörensagen", winkt aber vorsichtshalber auch gleich ab: "Als Verbandsgemeinde können wir nichts machen. Die Zuständigkeiten liegen bei der Ortsgemeinde und bei der Landesregierung mit ihrem Denkmalschutz, der für die Kulturgüter des Landes verantwortlich ist." Der parteilose Ortsbürgermeister Henrich will nun politisch "alles anleiern, was uns helfen kann". Die kleine Gemeinde wird im nächsten Jahr 1750 Jahre alt. Henrich: "Das belastet uns personell - vielleicht gibt es aber auch deshalb Hilfe."

Die Burg Neu-Scharfeneck wurde Mitte des 13.Jahrhunderts wohl als Vorwerk der nicht mehr vorhandenen Alt-Burg errichtet. Im 15. Jahrhundert baute Pfalzgraf Friedrich I. die Anlage zu einer der damals modernsten Burgen Süddeutschlands aus, doch 1525 wurde sie im Bauernkrieg durch einen Brand erstmals zerstört. Die Bauern hatten leichtes Spiel, denn die Burg war fast wehrlos: Der Hauptmann hatte vergessen, Pulver für die Geschütze zu besorgen. Davon hatten im Dreißigjährigen Krieg andere jede Menge: Die Burg wurde 1633 von den Schweden "mit Pulver in die Luft geschickt" und ist seitdem eine Ruine.