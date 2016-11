Drei Menschen infiziert, aber nicht erkrankt

Rhein-Neckar. Der junge Flüchtling, der in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) im August an offener Tuberkulose erkrankt ist, hat den Erreger auf drei Menschen in seinem Umkreis übertragen. Die Krankheit ist aber bei keinem der Betroffenen ausgebrochen. Dies sagte der Sprecher des Rhein-Pfalz-Kreises, Stefan Kopf, nach Abschluss der zwei Testreihen auf Anfrage dieser Zeitung. Es sei allerdings keines der Kinder aus dem Kindergarten betroffen, in dem der junge Mann vor den Sommerferien ein Praktikum absolviert hatte.

Da Tuberkulose nach wie vor als hoch ansteckende Krankheit gilt, der Erreger allerdings erst nach acht bis zehn Wochen nachzuweisen ist, hat das Kreisgesundheitsamt allen Menschen, die Kontakt mit dem jungen Mann hatten, zwei so genannte Quantiferon-Tests verordnet.

In der ersten Welle sei der Test bei zwei Personen positiv gewesen, berichtet Kopf. Das weise darauf hin, dass sich diese Menschen bereits früher mit Tuberkulose angesteckt hätten. Es ist durchaus keine Seltenheit, dass Menschen den Erreger in sich tragen, die Krankheit hei ihnen aber nicht ausbricht und sie dementsprechend auch niemanden anstecken können.

Bei drei Personen habe allerdings der zweite Test angeschlagen: Sie hätten damit den Erreger aktuell von dem 17-Jährigen übertragen bekommen. Über die Identität der Betroffenen wollte Kopf mit Hinweis auf den Datenschutz keine Auskunft geben. Es handele sich jedoch um Personen aus seinem "unmittelbaren Umfeld". Und der Kreis-Sprecher bestätigt: Es sind keine Kinder betroffen. Der junge Iraner hatte nämlich vor den Sommerferien ein 14-tägiges Praktikum in katholischen Kindergarten St. Martin in Waldsee absolviert und dementsprechend Kontakt mit zahlreichen Kindern. Er sei sehr beliebt gewesen, hatte Landrat Clemens Körner damals berichtet.

Außerdem hatte der junge Mann eine Ferienfreizeit im Allgäu verbracht und dort in einem Acht-Bett Zimmer übernachtet. In der Freizeit war die hochansteckende offene Tuberkulose auch diagnostiziert worden. Entsprechend breit musste der Tuberkulose-Test aufgesetzt werden. Mehr als 150 Menschen, darunter auch die 100 Kinder aus dem Kindergarten hatten zweimal eine Blutprobe abgeben müssen.

Unter ärztlicher Kontrolle

Die drei Betroffenen befänden sich unter ärztlicher Kontrolle und bekämen entsprechende Medikamente, erläuterte der Sprecher des Rhein-Pfalz-Kreises. Deshalb sei es extrem unwahrscheinlich, dass die offene Tuberkulose bei ihnen ausbricht. Und nur dann könnten sie selbst den gefährlichen Erreger auch übertragen. Der junge Iraner, der im August an Tuberkulose erkrankt war, befindet sich übrigens noch im Krankenhaus und ist in ärztlicher Behandlung.

Durchweg negativ ist nach Angaben der Kreisverwaltung dagegen die zweite Testreihe in Frankenthal verlaufen. Auch dort war bei einem jungen afghanischen Flüchtling eine offene Tuberkulose diagnostiziert worden. Und auch hier musste eine entsprechend breite Testreihe aufgesetzt werden, da der Mann in einer mit 120 Flüchtlingen besetzten Sammelunterkunft lebte. Allerdings seien in einer ersten Testreihe auch hier zwei - ungefährliche - frühere Infektionen entdeckt worden, die nicht ausgebrochen seien, so Kopf.

In Bensheim war im Juni ebenfalls ein minderjähriger Flüchtling an Tuberkulose erkrankt. Auch hier hatte der Kreis Bergstraße umfangreiche Untersuchungen angeordnet. Der Junge war zur Behandlung in ein Darmstädter Krankenhaus eingewiesen worden.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zählt die Tuberkulose zwar immer noch zu den am meisten verbreiteten Infektionskrankheiten. Und rund ein Drittel der Weltbevölkerung trägt den Erreger in sich. Jedoch bricht nach Angaben der Wissenschaftler nur bei etwa fünf bis zehn Prozent die Krankheit aus.