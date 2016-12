Polizist schildert den Einsatz in der Wohnung

Von unserem Redaktionsmitglied

Bernhard Zinke

Frankenthal. Die Nachbarin kann ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie am dritten Verhandlungstag am Frankenthaler Landgericht ihre Zeugenaussage macht. Sie hat gesehen, wie das Baby im Hof lag, das der Angeklagte in der Nacht zum 14. Mai aus dem zweiten Stock geworfen hatte. Bei diesem Bericht verliert auch Sennas Mutter, die 20-jährige Nebenklägerin Samira L, die Fassung. Sie schleudert dem 32-jährigen Kindsvater wütende Beschimpfungen entgegen und stürzt Hals über Kopf aus dem Gerichtssaal. Beim Bericht des Polizisten über die Festnahme des Täters herrscht betroffenes Schweigen im großen Saal des Landgerichts.

Sie sei durch ein lautes Gepolter geweckt worden, das sie nicht näher beschreiben könne, berichtet die Nachbarin, die im Erdgeschoss des Nebenhauses wohnt. Das Reihenhaus mit den drei Eingängen sei sehr hellhörig. Sie habe ein Geräusch gehört, wie wenn ein Rollladen zweimal zu heftig nach oben gezogen wird und gegen die Sperre des Rollladenkastens kracht. Sie habe die Balkontür aufgerissen, um lautstark Ruhe einzufordern, erzählt sie. Da habe sie das Baby im Licht der Gartenlampen liegen sehen, sagt sie unter Tränen. Sie habe erst noch gedacht, Kinder hätten eine Puppe liegenlassen.

Nachbarn als Ohrenzeugen

Ihre Freundin wohnte zwei Stockwerke darüber direkt Wand an Wand mit der Wohnung, in der das Ungeheuerliche geschah. Sie und ihr Freund waren schon häufiger Ohrenzeugen der Streitereien nebenan, berichtet sie der Ersten Strafkammer. Doch in der Nacht sei es besonders schlimm gewesen, berichten beide unabhängig voneinander. Häufiger habe eine männliche Stimme die Wörter "du Hure" und "Schlampe" gerufen. Insgesamt haben die Nachbarn zwei männliche und eine weibliche Stimme gehört. Die andere männliche Stimme habe versucht zu schlichten. Und dazwischen habe das Baby laut geschrieen. Dann habe sich der Rollladen bewegt, die Balkontür sei geöffnet und wieder geschlossen worden. Und dann habe der Freund gefragt: "Warum ist das Kind schlagartig so still?". Ein Telefonat mit der Freundin zwei Stockwerke tiefer brachte die grausame Gewissheit.

Der Bericht des Polizeibeamten, der zuerst am Tatort in der Frankenthaler Kantstraße war, verursacht ebenfalls Gänsehaut. Sie hätten Samira L. an der Ecke Kantstraße/Albertstraße stark blutend angetroffen.. Sie habe sie informiert, dass Daniel M. noch mit einem Kind in der Wohnung sei. Vor Ort hätten sie erst den ebenfalls blutverschmierten Bekannten, der schon aus der Wohnung geflohen war, für den Täter gehalten und gefesselt, bevor Samira den Irrtum aufklärte. Die Kolleginnen seien in den Hof gelaufen, hätten den Säugling gefunden und versucht, ihn wiederzubeleben.

Vor der Wohnungstür wollten die Beamten zunächst auf die Spezialkräfte warten. Als ein Kind plötzlich "Aua" geschrien habe, hätten sie die Tür eingetreten.

Sie fanden Daniel M. in der hintersten Ecke des Schlafzimmers, mit seinen beiden Kindern aus einer früheren Ehe vor sich. Der älteren Tochter habe er mit der rechten Hand ein Messer an den Bauch gehalten. Mit den Kollegen sei er auf den Mann gestürzt und habe ihm schließlich das Messer aus der Hand schlagen können.

M. habe sich kräftig gewehrt und getreten. Er habe geschrien: "wärt ihr nicht gekommen, hätte ich das Kind nicht aus dem Fenster geworfen", sagt der Polizist. Gefesselt an Händen und Füßen hätten ihn die Beamten aus dem Haus tragen müssen. Selbst im Krankenwagen habe der Angeklagte noch Widerstand geleistet, die Polizisten angespuckt und die Finger einer Kollegin zusammendrücken wollen.

Ob M. unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, kann der Polizist nicht sagen. Der Angeklagte habe jedoch auf die Rufe der Polizei reagiert: "Ich hatte nicht den Eindruck, dass er nicht weiß, was er tut."

M. hatte seine sechsjährige Tochter mit zwei Stichen in den Bauch verletzt. Das Kind konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.