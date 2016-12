Augenzeuge: „Da war das Kind nicht mehr da“

Von unserem Redaktionsmitglied

Bernhard Zinke

Frankenthal. Am vierten Verhandlungstag des Frankenthaler Babymord-Prozesses sagt der wohl wichtigste Zeuge aus: Es ist der Bekannte, der sich in der Nacht vom 13. auf 14. Mai in der Wohnung in der Kantstraße aufhielt. Und er ist der einzige Augenzeuge, der gesehen haben soll, wie Daniel M. (alle Namen von der Redaktion geändert) sein zwei Monate altes Baby vom 7,50 Meter hohen Balkon der Wohnung im zweiten Stock in den Hof geworfen hat. Nach Darstellung des 31-jährigen Arbeitssuchenden kam der Gewaltausbruch des angeklagten Frankenthalers aus heiterem Himmel.

Die Geschichte dieses tragischen Abends sprudelt aus dem 31-Jährigen heraus, als müsse er sich die Erlebnisse von der Seele reden. "Zuerst war's ein ganz gemütlicher Abend", sagt der Zeuge, der M. über einen Freund kennengelernt hat. Man habe sich per Whats App und Telefon zu einem gemeinsamen Abend verabredet, berichtet er. Mit jeweils sechs Flaschen Bier und Cola-Bier sowie einer Tüte Haribo für die Kinder sei er irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr in der Wohnung angekommen. Auch der gemeinsame Bekannte sei da gewesen.

Man habe ein bisschen getrunken, gequatscht und Playstation gespielt - "ganz locker", sagt der 31-Jährige. Irgendwann habe M. gefragt, ob man nicht "ein bisschen Gas geben" wolle und die Wohnung verlassen, um Kokain zu besorgen. Da der gemeinsame Bekannte am nächsten Tag habe arbeiten müssen, sei er nach Hause gegangen, bevor M. wieder zurückgekehrt sei. Der Angeklagte habe Kokain bekommen, und die beiden Männer hätten eine Nase gezogen. Man habe weiter geplaudert - unter anderem über die Pläne fürs bevorstehende Frankenthaler Strohhutfest.

Plötzliche Hilfeschreie

Irgendwann sei Daniel M. unvermittelt aufgestanden. Und wenig später hörte der Zeuge Hilfeschreie. Beim dritten Schrei, der schrecklich gekrächzt geklungen habe, sei er aufgestanden und ins Schlafzimmer gegangen. "Da war die Action schon im Gange." M. habe seine Lebensgefährtin Samira L. von hinten gepackt und ihr ein Messer an den Hals gehalten. Senna, der zwei Monate alte Säugling, habe in der Wiege geschrien. Schritt für Schritt habe er sich M. genähert, berichtet der Zeuge. Er habe beruhigend auf den Angeklagten eingeredet. Als M. mit dem Messer ausgeholt habe, um Samira L. zu stechen, sei er dazwischen gesprungen. Nun hätten beide Männer miteinander gerungen. Während des Kampfes habe M. ihn an der Hand, in den Kopf, die Brust nur knapp neben das Herz und in die Schulter gestochen. Samira habe unterdessen flüchten können.

Mit letzter Kraft habe der 31-jährige den rasenden Daniel M. von sich gestoßen. Dieser habe mit dem Messer in die Babywiege gestochen und dann - mit dem Messer in der Hand - das Kind geschnappt. Er sei auf den Balkon gegangen mit den Worten "Jetzt kann ich auch den Rest machen". Auf dem Balkon habe Daniel M. - mit dem Rücken zur Brüstung - den Säugling mit einem Schwung der linken Hand nach hinten in den Hof geworfen. "Ich hab gedacht, das war ein Kissen. Aber da war das Kind nicht mehr da." Danach flüchtete auch der mittlerweile blutüberströmte Zeuge aus der Wohnung, raste im Treppenhaus herum und wurde von der eintreffenden Polizei festgenommen. Die fesselten ihn, in der Annahme, er sei der Täter.

M.s Anwalt Alexander Klein hat jedoch Zweifel an den Aussagen. Denn der Zeuge behauptet "zu 100 Prozent", dass er die Schlafzimmertür geöffnet habe, um den Hilfeschreien nachzugehen. Samira L. hatte jedoch vor Gericht ausgesagt, es habe gar keine Türen in der Wohnung gegeben, damit sie sich vor M.s Schlägen nicht verstecken könne. Auch zur Position des Angeklagten auf dem Balkon während des Wurfs stellt Klein scharfe Fragen. Der Zeuge schließt jedoch aus, dass das Baby einfach heruntergefallen sein könnte. "Dann wär es ja auf den Balkonboden gefallen".

Während das langen, von einigen Unterbrechungen geprägten Prozesstages werden die Beteiligten und Zuschauer auch Augenzeugen der Tatnacht. Ein Polizist hat den rasenden und pausenlos schreienden M. im Rettungswagen mit seiner Körperkamera aufgenommen - das acht Minuten lange Video zeigt den Angeklagten außer sich. Er bewegt sich ruhelos im Wagen, spuckt, pöbelt und ist nicht zu bändigen.

Starker Tobak ist auch der Tonmitschnitt einer Wohnungsnachbarin per Handy. Das Gericht hört Gepolter, Gebrüll, mehrfach das Wort "Hure" und eine andere Stimme, die beschwichtigend ruft "Bitte net, bitte net". Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Alexandra Ulrich bestätigt der Zeuge. "Ja, das bin ich".

Am 16. Dezember um 9 Uhr wird der Prozess fortgesetzt. Dann muss Sennas Mutter Samira zum zweiten Mal in den Zeugenstand.